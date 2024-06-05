Фицо заявил, что прощает стрелявшего в него активиста и не будет подавать в суд

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не будет подавать в суд на оппозиционера Юрая Цинтулу, который стрелял в него.

«Я не буду подавать против него никаких судебных исков и не буду требовать компенсации ущерба. Я прощаю его и дам ему самому разобраться в том, что он сделал, почему он сделал это», — сказал премьер в обращении к гражданам.

Фицо добавил, что стрелявший был лишь «посланником политической ненависти» словацкой оппозиции.

Премьер-министр Словакии планирует вернуться к работе в июне или июле.

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом. 31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.