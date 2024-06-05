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Фицо заявил, что не испытывает ненависти к стрелявшему в него человеку

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не испытывает ненависти к человеку, который стрелял в него. Глава правительства планирует вернуться к работе в июне или июле.
Фицо заявил, что не испытывает ненависти к стрелявшему в него человеку
  • AP

Как заявил Фицо в видеообращении, покушение на его жизнь совершил «активист словацкой оппозиции», а врачи после этого проделали большую работу.

«Если всё пойдёт по плану, я постепенно вернусь к работе на рубеже июня-июля», — сказал премьер.

Политик добавил, что для него настало время «сделать первый шаг» к прощению напавшего.

«Я не испытываю ненависти к человеку, который стрелял в меня», — сказал он. 

Нападение на премьера было совершено 15 мая. Он получил три огнестрельных ранения. Писатель Юрай Цинтула, совершивший нападение, признал свою вину перед судом.

31 мая врачи подтвердили, что Фицо уже переведён на домашнее лечение.

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