МИД: выборы в ЕП прошли в условиях жёстких ограничений и отсутствия конкуренции

Выборы в Европейский парламент прошли в условиях жёстких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы.

Об этом говорится в официальном комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой по итогам выборов в ЕП.

«Вынуждены констатировать, что евровыборы прошли в условиях жёстких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании», — отметила Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги выборов в ЕП предстоит проанализировать.