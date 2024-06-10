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МИД: выборы в ЕП прошли в условиях жёстких ограничений и отсутствия конкуренции

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Выборы в Европейский парламент прошли в условиях жёстких ограничений и отсутствия честной конкурентной борьбы.
МИД: выборы в ЕП прошли в условиях жёстких ограничений и отсутствия конкуренции
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом говорится в официальном комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой по итогам выборов в ЕП.

«Вынуждены констатировать, что евровыборы прошли в условиях жёстких ограничений, отсутствия честной конкурентной борьбы, зачистки информационного поля от альтернативных источников информации, разнузданной антироссийской кампании», — отметила Захарова, слова которой приводятся в Telegram-канале дипведомства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что итоги выборов в ЕП предстоит проанализировать.

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