«Беспардонное вмешательство»: почему глава Еврокомиссии обвинила партию АдГ в сотрудничестве с Россией

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» в сотрудничестве с РФ. Она раскритиковала немецкую политсилу за якобы лоббирование пророссийских взглядов в Европе. Фон дер Ляйен утверждает, что «подозреваемые в связях с РФ» члены партии Пётр Бистрон и Максимилиан Кра распространяли выгодную Москве повестку в европейских обществах. Ранее прокуратура Бельгии инициировала расследование в отношении ряда депутатов ЕП после сообщений о якобы имевших место попытках России вмешаться в процесс выборов и продвинуть лояльных себе кандидатов. По мнению экспертов, за счёт такого рода обвинений глава ЕК и другие еврочиновники пытаются замаскировать собственные провалы в политике и экономике накануне выборов в Европарламент, по итогам которых евроскептики вполне могут получить существенную поддержку.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в сотрудничестве с Россией. Она утверждает, что «подозреваемые в связях с Москвой» члены АдГ Пётр Бистрон и Максимилиан Кра распространяли российскую пропаганду среди европейской общественности.

«Они никогда не скрывали своего восхищения кремлёвским противником демократии. Они распространяют его пропаганду в наших обществах. Неизвестно, делают они это за взятки или нет», — сказала фон дер Ляйен, слова которой приводит издание Politico.

Как утверждает глава ЕК, которая выдвинула свою кандидатуру на второй пятилетний срок в качестве председателя Еврокомиссии, для неё «неудивительно» то, что чешские спецслужбы в настоящее время проверяют этих двух ведущих кандидатов из списка партии АдГ, поданного на общеевропейские выборы, — Бистрона и Кра.

Как напоминает Politico, в марте власти Чехии заблокировали доступ к сайту Voice of Europe со штаб-квартирой в Праге из-за сообщений о том, что европейские политики, «опираясь на своё влияние, использовали это СМИ для лишения Украины поддержки в её конфликте с Россией».

Как констатирует издание, в последние месяцы высказывается беспокойство касательно «масштабов российского влияния» на институты ЕС в преддверии июньских выборов в Европарламент.

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«Риск для предстоящих общеевропейских выборов заключается в том, что такие злонамеренные субъекты, как иностранные субъекты и Россия, постараются влиться в онлайн-пространства (европейцев. — RT) в то время, когда те уязвимы», — сообщила старший научный сотрудник в области цифровой неприкосновенности Института стратегического диалога Джиори Крейг, её слова приводит Politico.

Ранее издание сообщило, что лидеры «Альтернативы для Германии» потребовали объяснений от члена АдГ, внешнеполитического спикера фракции в бундестаге Петра Бистрона, подозреваемого в получении средств от России. Представители партии попросили Бистрона в письменном виде объяснить, получал ли он сумму в €25 тыс. от РФ, и изложить подробности, которые могли привести к подобным обвинениям. До тех пор, пока не выяснятся обстоятельства дела, Бистрону запретили участвовать в собраниях партии.

Бистрон, в частности, отрицает обвинения в том, что он получал деньги, чтобы распространять пророссийскую информацию. Как сообщают СМИ, в своём письме к руководству АдГ Бистрон написал, что «никогда не получал никаких денежных выплат или криптовалюты» от работников сайта Voice of Europe «или каких бы то ни было россиян».

Сообщения о том, что Бистрону якобы могли передавать средства от «сети, связанной с РФ», появились на чешском портале denik.cz и в немецком журнале Der Spiegel.

В поисках российского следа

Напомним, 12 апреля Федеральная прокуратура Бельгии инициировала расследование в отношении ряда депутатов Европейского парламента (ЕП) после сообщений о якобы имевших место попытках РФ вмешаться в процесс выборов и продвинуть «пророссийских» кандидатов. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

По его словам, бельгийская прокуратура начала расследование после того, как чешские власти обнаружили «пророссийские операции влияния в Европе, в которые были вовлечены различные шпионские сети». Де Кроо указал, что некоторые евродепутаты якобы за деньги «продвигали российскую повестку» в законодательном органе объединения и тем самым якобы хотели помочь принять участие в предстоящих выборах «большему числу пророссийских законодателей», а также ослабить поддержку киевского режима.

Выборы в Европарламент

Gettyimages.ru

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Бельгийские спецслужбы подтвердили наличие «пророссийских сетей», которые, по данным Де Кроо, «действовали в нескольких странах Европы», включая Бельгию. Как отметил премьер, бельгийские власти призвали Евроюст собраться на срочное заседание, чтобы обсудить ситуацию. Кроме того, Де Кроо намерен затронуть этот вопрос на саммите ЕС на следующей неделе в Брюсселе.

«Пропагандистская линия»

По мнению экспертов, глава ЕК решила «раскрутить скандал» и сделать акцент на его антироссийской составляющей перед грядущими выборами в Европарламент, результаты которых могут быть разочаровывающими для нынешнего состава ЕК, и это надо будет как-то объяснять обывателям.

«Кто в этом будет виноват? Политика Еврокомиссии, которая лишила Европу суверенитета, экономического роста, в частности, например, в Германии. В ФРГ уже несколько месяцев наблюдается значительный экономический спад, который не удаётся закрыть даже довольно грубыми, прямо скажем, манипуляциями экономической статистики», — отметил профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в комментарии RT.

Однако по факту в ЕК будут пытаться всё представить так, будто бы именно РФ повлияла на результаты выборов в ЕП, считает Евстафьев.

«Урсула фон дер Ляйен пытается нащупать некую пропагандистскую линию, которая смогла бы отвести от Брюсселя и от евробюрократов обвинения в экономическом и политическом провале. Здесь всё очевидно. Почему АдГ? Дело в том, что это единственная политическая сила на сегодняшний день в Германии, которая так или иначе выступает за суверенитет ФРГ. Все остальные действуют в пользу растворения германской государственности среди общеевропейских структур, что стратегически фон дер Ляйен устраивает», — пояснил Евстафьев.

По его словам, обвинения европейских чиновников и фон дер Ляйен строятся на «пресловутом принципе «хайли лайкли», поскольку никаких доказательств пока никто так и не представил.

«Дело в том, что уже давно сложилась ситуация, когда обвинения в сотрудничестве с Россией не нуждаются в подкреплении какими-то доказательствами. А человек, который подвергает сомнению эти обвинения, особенно если они звучат со стороны еврочиновников, сам довольно быстро становится «агентом Кремля», — сказал эксперт.

Как отметил, в свою очередь, член правления Российской ассоциации политической науки политолог Владимир Шаповалов, поскольку практически во всех странах Европы растёт недовольство политикой правящих партий ЕС, заточенной на конфронтацию с Россией, усиливается евроскептицизм, главе ЕК и её помощникам нужно срочно инициировать кампанию «по очередному эпизоду очернения РФ», чтобы переключить внимание населения с этих процессов.

«Однако, несмотря на такого рода манёвры, есть высокая вероятность того, что на июньских выборах в Европарламент достаточно большое количество голосов наберут евроскептики — то есть сторонники ограничения полномочий Евросоюза, Еврокомиссии, прекращения конфронтации с Россией и нормализации отношений с РФ. Именно поэтому Урсула фон дер Ляйен позволяет себе, по сути, грубую интервенцию в избирательный процесс такого рода заявлениями», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

AP

Что же касается «Альтернативы для Германии» и того, почему именно эта партия стала объектом нападок со стороны еврочиновников, то Шаповалов считает, что данная политсила «неудобна главе ЕК и другим официальным лицам ЕС».

«Альтернатива для Германии» — одна из крупнейших в Европе партий евроскептиков, которая в настоящий момент весьма популярна у немецких избирателей и может получить хорошие результаты на выборах в Европарламент. Поэтому уже сейчас предпринимаются попытки этому помешать. АдГ известна своей жёсткой критикой курса Евросоюза, а также рациональной и взвешенной политикой в отношении украинского конфликта и диалога с Россией. Поэтому фон дер Ляйен и позволяет себе такое беспардонное вмешательство в ситуацию в Германии и критику в адрес АдГ», — заключил Шаповалов.