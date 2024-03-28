«Акт отчаяния»: как ЕС пытается урегулировать вопрос продления торговых мер для Украины

Послы Евросоюза согласовали новый компромисс по продлению торговых мер для Украины. Эта инициатива, как отметили в бельгийском председательстве в Совете ЕС, предусматривает баланс между оказанием поддержки Киеву и защитой сельскохозяйственных рынков союза. Соответствующий документ будет представлен Европарламенту для согласования. Проблема массового ввоза в ЕС дешёвой украинской продукции спровоцировала напряжённость между Киевом и рядом стран объединения, включая Польшу. Местные аграрии выступают за отставку правительства. На этом фоне, как считают аналитики, Брюссель, заявляя о «новом компромиссе», усиленно пытается сохранить поддержку киевского режима в области торговли.

Послы стран Евросоюза пришли к компромиссу по продлению торговых мер для Украины. Об этом говорится в заявлении бельгийского председательства в Совете ЕС.

«Послы ЕС согласовали новый компромисс по продлению торговых мер... для Украины, обеспечив подход, предусматривающий баланс между оказанием поддержки Украине и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС. Данный компромисс будет теперь представлен Европарламенту для согласования», — отмечено в заявлении на странице председательства в соцсети X.

ЕС достигли предварительного соглашения по этому вопросу на прошлой неделе, однако Франция и Польша заявили, что планируемых ограничений недостаточно, и выступили за дальнейшие меры «для предотвращения того, что они назвали дестабилизацией сельскохозяйственных рынков ЕС», пишет Reuters.

«По словам дипломата ЕС, ознакомленного с новой сделкой, она напоминает соглашение от прошлой недели, но в ней был изменён референтный период для определения того, когда должен быть применён механизм экстренного торможения, предусматривающий введение пошлин на некоторые продукты», — говорится в материале агентства.

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В рамках первоначальной сделки предполагалось, что пошлины вступят в силу в отношении таких продуктов, как птица, яйца, сахар, овёс, кукуруза, крупы и мёд, если импорт превысит средний уровень за 2022 и 2023 годы.

«Новый компромисс расширяет этот референтный период, включая в него второй семестр 2021-го года, сообщил дипломат», — пишет Reuters.

Как отмечает агентство, это снижает потолок для введения пошлин, в результате чего Киев может недосчитаться €330 млн ($357 млн) годовых доходов.

«Несмотря на давление со стороны некоторых государств, новых продуктов, которые могли бы стать объектом пошлин, в список добавлено не было, заявил дипломат на условиях анонимности», — указали в Reuters.

Ранее на этой неделе Франция и Венгрия заявили, что в случае, если импорт превысит средние показатели, пошлины должны распространиться и на пшеницу.

Общественно-политический контекст

Напомним, 26 февраля в Еврокомиссии призвали Киев с пониманием отнестись к положению фермеров ЕС и вывозить украинское зерно из евроблока в третьи страны. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский во время пресс-конференции назвал сложной ситуацию на европейском рынке зерна. В то же время, по его словам, нужно помогать Киеву с транзитом, чтобы украинская продукция могла быть направлена на рынки, где она традиционно продавалась. Войцеховский подчеркнул, что Еврокомиссия рассчитывает на сотрудничество с Киевом в этом вопросе.

Заседание Европарламента

AP

© Frederick Florin

Проблема импорта продовольствия по-прежнему провоцирует напряжённость между Украиной и рядом стран ЕС, включая Польшу, которые считают, что на уровне союза необходимо ограничить ввоз украинских продуктов питания и защитить таким образом фермеров в Центральной и Восточной Европе. Так, по словам польского премьер-министра Дональда Туска, Варшава хочет, чтобы Евросоюз отменил все торговые преференции, предоставленные Киеву после начала конфликта на Украине. Со своей стороны на Украине объявили, что готовы принять ограничения на торговлю с ЕС во имя разрешения политического спора с Польшей. Об этом, в частности, написала газета The Financial Times со ссылкой на украинского замминистра экономики Тараса Качку.

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Впоследствии, 13 марта, Европарламент не согласовал идею ЕК продлить свободный ввоз товаров с Украины ещё на год — с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, говорится на сайте ЕП. Отмечается, что евродепутаты передали соответствующий документ в парламентский комитет для доработки.

Позднее, 26 марта, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский подчеркнул в интервью Financial Times, что ограничительные меры Евросоюза в отношении украинского зерна ударят по источникам доходов Киева. По его словам, 80% проблем, которые принято связывать с украинским экспортом, «не существуют», поскольку их якобы «выдумывают».

При этом польские аграрии продолжают протестовать и даже решили собрать подписи за отставку правительства. Один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель призвал присоединиться к акции все фермерские объединения. По его словам, аграрии намерены собрать 100 тыс. подписей.

«Невозможно конкурировать»

Как, в свою очередь, полагают аналитики, некий «новый компромисс» в ЕС говорит о том, что в объединении на фоне продолжающихся протестных акций усиленно пытаются найти способы сохранить поддержку киевского режима в области торговли.

«Это своего рода акт отчаяния со стороны ЕС. Они стремятся помочь Украине даже в таком формате, пусть и с оговорками. И эта инициатива всё равно бьёт по интересам европейских фермеров, которые на фоне всех угроз в их адрес стали крайне пассионарной политической силой в Европе», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Так, по данным немецкой статистической компании Statista, на стороне европейских аграриев выступают 81% опрошенных в Польше. Опрос, проведённый в Испании научно-исследовательским институтом GESOP, также свидетельствует, что около 83% респондентов поддерживают местных фермеров. Во Франции протесты сельхозработиков пользуются большой общественной поддержкой: исследование компании Odoxa-Backbone Consulting для газеты Le Figaro показало, что 89% опрошенных поощряют протестные акции фермеров.

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При этом дальнейшая активность аграриев будет зависеть от того, насколько далеко пойдут правительства стран ЕС в вопросе поддержки аграрного сектора, считает Семибратов.

«Фермеры понимают, что в условиях дешёвого украинского импорта им невозможно конкурировать с ввозимой продукцией, поэтому им нужны дотации, и, с высокой степенью вероятности, решение подобных проблем ляжет на плечи самих стран — членов ЕС, то есть их налогоплательщиков. И это может стать причиной продолжения протестов аграриев», — говорит он.

Как предположил, со своей стороны, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин, на фоне возмущения фермеров в Европарламенте могут принять компромиссный вариант соглашения послов стран ЕС по продлению торговых мер для Украины.

«Этот документ, возможно, примут, поскольку за счёт него в Евросоюзе пытаются, с одной стороны, дать определённую свободу действий местным европейским фермам, а с другой — каким-то образом сохранить поддержку Украины в поставках её продукции в ЕС», — отметил Камкин в комментарии RT.

В то же время он считает, что решение послов Евросоюза не нивелирует весь комплекс проблем.

«Фермеры вряд ли будут удовлетворены новым соглашением, поскольку отмена массового ввоза украинской продукции — это только один из пунктов, раздражающих европейских крестьян. Например, во Франции, в Германии они прежде всего негодуют из-за планов правительства по отмене субсидий на дизельное топливо, на удобрения, на другие сопутствующие товары. Последнее было вызвано бюджетным дефицитом из-за финансовой поддержки киевского режима со стороны ЕС. Но по вопросу отмены субсидий в Европе пока так и не договорились», — рассуждает аналитик.

Фуры с украинским зерном на границе с Польшей

AFP

© Wojtek Radwanski

С учётом этого акции протестов фермеров как в самой Польше, так и в Германии, а также в других странах ЕС продолжатся, уверен специалист.

«Призыв польских фермеров к отставке правительства направлен на то, чтобы привлечь к себе внимание и добиться более широкой поддержки со стороны других социальных групп. Однако юридической силы такой документ иметь не будет и не сможет привести к автоматической отставке правительства. Здесь нужно либо решение парламента о вотуме недоверия министрам, либо собственное решение действующего премьера. Но фермеров наверняка в полной мере не услышат в Брюсселе», — заключил Камкин.