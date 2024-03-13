ЕП не согласовал идею ЕК продлить свободный ввоз товаров с Украины на год

Депутаты Европейского парламента не согласовали предложенное ранее Еврокомиссией продление беспошлинного ввоза в Европейский союз товаров с Украины на год.

Об этом говорится на сайте ЕП.

«Парламент 347 голосами за, 117 — против и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение ЕК о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС ещё на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года», — говорится в релизе.

Отмечается, что депутаты передали соответствующий документ в парламентский комитет для дальнейшей доработки.

Ранее испанский депутат Европарламента Клара Агилера заявила, что режим либерализации торговли ЕС с Украиной вызвал беспокойство в ряде европейских стран.

Она обратилась к Еврокомиссии с просьбой пояснить, какие меры будут приняты для противодействия негативным последствиям.

Подробнее — в материале RT.