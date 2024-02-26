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ЕК призвала Киев понять фермеров ЕС и вывозить украинское зерно в третьи страны

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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал Украину с пониманием отнестись к положению фермеров Европейского союза и вывозить украинское зерно из евроблока в третьи страны.
ЕК призвала Киев понять фермеров ЕС и вывозить украинское зерно в третьи страны
  • РИА Новости

Об этом Войцеховский сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров сельского хозяйства стран ЕС.

Он назвал сложной ситуацию, которая складывается на европейском рынке зерна.

«Поэтому в идеале нужно помогать Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно», — цитирует еврочиновника РИА Новости.

Войцеховский добавил, что ЕК рассчитывает на сотрудничество со стороны Киева в этом вопросе.

Он подчеркнул, что киевские власти должны понимать положение, в котором оказались европейские аграрии.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.

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