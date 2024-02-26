ЕК призвала Киев понять фермеров ЕС и вывозить украинское зерно в третьи страны
- РИА Новости
Об этом Войцеховский сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров сельского хозяйства стран ЕС.
Он назвал сложной ситуацию, которая складывается на европейском рынке зерна.
«Поэтому в идеале нужно помогать Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно», — цитирует еврочиновника РИА Новости.
Войцеховский добавил, что ЕК рассчитывает на сотрудничество со стороны Киева в этом вопросе.
Он подчеркнул, что киевские власти должны понимать положение, в котором оказались европейские аграрии.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики собираются возобновить приостановленные в январе протесты на границе с Украиной 1 марта.