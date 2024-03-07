Премьер Туск: Польша хочет, чтобы ЕС отменил данные Украине торговые преференции
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Он подчеркнул, что необходимо ввести изменения, защищающие европейский и польский рынки, а также производителей в Польше, передаёт РИА Новости.
«Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок, рынок производителей», — отметил Туск.
Ранее Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку написала, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши.