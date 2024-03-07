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Премьер Туск: Польша хочет, чтобы ЕС отменил данные Украине торговые преференции

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава желает, чтобы Евросоюз отменил все торговые преференции, которые были даны Киеву после начала конфликта.
Премьер Туск: Польша хочет, чтобы ЕС отменил данные Украине торговые преференции
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

Он подчеркнул, что необходимо ввести изменения, защищающие европейский и польский рынки, а также производителей в Польше, передаёт РИА Новости.

«Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок, рынок производителей», — отметил Туск.

Ранее Financial Times со ссылкой на министра торговли Украины Тараса Качку написала, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС ради Польши.

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