Politico: Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши
- РИА Новости
Об этом сообщает газета Politico.
«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин», — говорится в материале.
Отмечается, что Путин «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна».
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.
Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.