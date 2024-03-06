Politico: Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши

Президент России Владимир Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши.

Об этом сообщает газета Politico.

«Единственным победителем торговой войны между двумя союзниками стал Путин», — говорится в материале.

Отмечается, что Путин «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава ведёт переговоры с Киевом о временном полном закрытии границы для перевозки товаров.

Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.