«Взвешенная позиция»: сможет ли Венгрия отказаться от участия в военных акциях НАТО против других стран

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о неучастии Венгрии в акциях альянса военного характера, направленных против третьих стран. По словам политика, надо бороться за то, чтобы Будапешт мог остаться в стороне от подобных событий. Впрочем, аналитики сомневаются, что Венгрии удастся самоустраниться в случае прямого конфликта НАТО с Россией. В то же время эксперты не исключают, что взвешенный подход венгерского лидера сможет отчасти повлиять и на позиции других стран блока по украинскому кризису.

Будапешт анонсировал переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о неучастии Венгрии в акциях Североатлантического альянса против других стран. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«На следующей неделе после выборов к нам приедет генеральный секретарь НАТО, мы коснёмся и этого вопроса. А 1 июля — саммит НАТО в Вашингтоне. Нам надо вести битву за то, чтобы Венгрия могла, как она хочет, остаться в стороне от всех акций, которые хотят проводить вне территории Венгрии против других стран», — заявил Орбан в интервью телеканалу TV2, его слова приводит РИА Новости.

В то же время, по мнению политика, для этого «необходима сила», поскольку в ХХ веке у Будапешта также было желание не принимать участие в двух мировых войнах. Однако, как напомнил Орбан, тогда недоставало силы, поэтому Венгрию в эти конфликты «втянули», а затем не позволили выйти.

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«Может ещё идти речь о том, что, если надо защитить Европу, территорию Венгрии, то страны — члены предложат свои подразделения для участия в общих оборонительных акциях. Но не может идти речи о том, чтобы общие военные подразделения вели военные операции за пределами стран альянса. Это строго запрещено, НАТО не для того создавалась, это оборонительный альянс», — подчеркнул глава венгерского правительства.

Ранее он заявил, что Венгрия хочет заключить с генеральным секретарём НАТО или его преемником договор о том, что она не будет участвовать в операциях против России на Украине, оставаясь при этом членом альянса. Как утверждают в Будапеште, НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке её солдат, 31 страна поддерживает это решение, но не Венгрия. Орбан считает, что НАТО таким образом «сползает» в конфликт.

«В сантиметрах от прямого столкновения»

В том же интервью телеканалу TV2 венгерский премьер объявил, что если страны Запада продолжат отправлять киевскому режиму всё более дальнобойное оружие в том же темпе, скоро они приблизятся «к конечной и последней остановке, когда западноевропейские или американские военные окажутся на Украине».

«В настоящий момент мы находимся в сантиметрах от прямого столкновения», — подчеркнул Орбан, добавив, что лидеры ЕС «этого хотят».

На прошлой неделе венгерский премьер также призвал не допустить реализации опасных планов Брюсселя и НАТО, которые ведут к эскалации украинского конфликта. По его словам, Европа, «на свою погибель, несётся в сторону войны в поезде, у которого отказали тормоза, а машинист сошёл с ума».

«На выборах в Европарламент мы постараемся остановить этот поезд. Мы должны нажать на экстренный тормоз, чтобы по крайней мере те, кто захочет, могли сойти и остаться в стороне от войны», — отметил Орбан.

Виктор Орбан на саммите НАТО

AFP

© Odd ANDERSEN

Он призвал проголосовать на предстоящих выборах в ЕП за партии, поддерживающие мир, а не войну. По мнению премьер-министра, перед Венгрией «стоит гигантская задача» по предотвращению потенциального вооружённого столкновения Европы и России.

В частности, он выступил с инициативой по созданию трансатлантической коалиции за мир, которая призвана помочь в урегулировании конфликта на Украине и может быть сформирована осенью — после выборов в Европарламент и президентских выборов в США.

Это предложение поступило после многотысячного «Марша мира» в Будапеште. По данным Associated Press (AP), десятки тысяч людей вышли на улицы венгерской столицы, выступая против эскалации конфликта на Украине. В акции приняли участие сторонники Орбана со всей страны и из соседних государств. Они размахивали флагами и транспарантами с надписью «Нет войне».

«Будет политически давить»

По мнению экспертов, заявления Орбана свидетельствуют о том, что он — истинно проевропейский, национально ориентированный политик, который осознаёт, что неразумные и нерациональные шаги Запада ведут к третьей мировой войне.

«В связи с этим Орбан предпринимает действия как информационного характера, так и практического. Попытка заключить соглашение с НАТО означает, что он действительно хочет в случае потенциального прямого конфликта между Россией и альянсом оставить Венгрию в стороне от этого противостояния, однако, учитывая географическое положение республики и её зависимость от Североатлантического альянса в вопросе безопасности, я сомневаюсь, что Будапешту в данном случае удастся остаться в стороне», — отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

Сейчас же, по его словам, Виктор Орбан пытается растормошить западное медиапространство, чтобы показать общественности, национальным элитам других стран НАТО, к чему ведёт политика Брюсселя и Вашингтона.

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«И в связи с этим, можно надеяться на то, что Орбана услышит больше политиков на Западе, которые скорректируют свою позицию по украинскому вопросу. Однако, учитывая ориентацию современных западных элит, которые взяли курс на однозначную эскалацию с Россией, вряд ли эти усилия смогут значительно изменить ситуацию. К тому же, Запад будет политически давить на Орбана, могут пытаться вводить санкции против венгерского руководства по линии в первую очередь Европейского союза», — считает Семибратов.

Как отмечает, со своей стороны, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, Венгрия хочет дистанцироваться от милитаристских планов НАТО, чтобы не разделять коллективную ответственность за эскалацию украинского конфликта и за вероятное столкновение РФ и НАТО.

«Официальный Будапешт прекрасно осознаёт, что взятый Брюсселем и Вашингтоном курс на эскалацию неизбежно приведёт к трагическим последствиям для Запада и всего мира. К сожалению, на данный момент Орбан со своими единомышленниками находится в абсолютном меньшинстве. Наиболее влиятельными странами НАТО руководят безответственные элиты, которые своими действиями приближают глобальную катастрофу. Они солидарны в вопросе дальнейшей военной поддержки Украины. Как следствие, Орбану с его трезвой и прагматичной позицией остаётся только бороться за то, чтобы венгерские граждане не платили своими жизнями за сохранение англосаксонской гегемонии и киевского режима», — сказал Фельдман в разговоре с RT.

Он также предположил, что генсек НАТО во ходе предстоящей поездки в Будапешт попытается надавить на Орбана, чтобы всё-таки втянуть его «в североатлантическую антироссийскую авантюру».

Штаб-квартира НАТО

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«Но, думаю, что в итоге Столтенберг будет вынужден предоставить Будапешту право дистанцироваться от ситуации на Украине. На данный момент у блока нет никакой возможности принудить Орбана к действиям, противоречащим национальным интересам его страны. Премьер Венгрии опирается на поддержку большинства граждан и уверенно сохраняет позиции лидера», — констатировал Фельдман.

В свою очередь, доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов в интервью RT отметил, что позиция Венгрии может повлиять на ряд других стран, открыв им глаза на опасность замыслов натовского руководства.