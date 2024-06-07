Коротченко: планы Парижа нацелены на масштабирование участия в конфликте

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко назвал серьёзным повышением градуса эскалации решение Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

«Вступление Макрона в этот клуб поставщиков — серьёзное повышение градуса эскалации, очень опасный прецедент. Очевидно, планы Парижа нацелены на то, чтобы масштабировать своё участие в военном конфликте вокруг Украины и не ограничиться только указанным количеством», — отметил он.

Эксперт добавил, что это первая партия. По его словам, впереди могут быть более масштабные и более существенные поставки.

«Не будем забывать при этом, что Франция также активно участвует в поставке Украине крылатых ракет большой дальности. Кроме того, «Миражи» являются носителями тактического ядерного оружия, так что это серьёзнейший шаг на пути к эскалации», — добавил специалист.

Говоря о том, как Россия может ответить на подобный шаг, Коротченко подчеркнул, что надо уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, которая обеспечивает устойчивость тыла ВСУ.

«Есть летний и осенний периоды. Если масштабировать удары по объектам критической инфраструктуры Украины, тем самым можно сделать так, что удерживать фронт для украинской армии станет невозможно», — заключил он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

По его словам, самолёты должны будут помочь Украине «защитить свою землю».