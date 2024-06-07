Аналитик: для управления истребителями Mirage на Украине могут найти наёмников

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал в беседе с RT о последствиях решения Франции передать Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

«Надо понимать, что истребитель Mirage 2000 — это неплохая машина, но для 1970-х годов, то есть он создавался тогда. Фактически по своим характеристикам это в какой-то степени аналог нашему МиГ-29, хороший фронтовой истребитель для развивания превосходства в воздухе в 1970-е годы. Сами французы давно пересели на новейший истребитель Rafale, который тоже на сегодняшний момент не самый новый», — отметил специалист.

По его словам, украинцам «сбрасывают хлам под видом великого благорасположения и братской помощи».

«Надо понимать, что эти истребители, достаточно сложные в эксплуатации, как любая французская техника, требуют очень высокого качества подготовки. Скорее всего, в этом случае вполне возможно, что французы могут попытаться найти для этих истребителей лётчиков среди тех стран, которые эти истребители когда-то эксплуатировали. Условно говоря, наёмников», — предположил эксперт.

При этом он отметил, что любой военный самолёт, попавший в руки украинца, представляет угрозу.

«Относиться к ним свысока, что это летающие гробы и вообще ничего не возможно, — это самая большая глупость. Они будут в этом случае пытаться использовать их в комплексе, то есть подтягивая свои зенитно-ракетные боевые части, используя РЭБ, используя систему наведения, то есть попытаются сделать всё, чтобы даже вот эти железки сделать каким-то оружием», — заключил Шурыгин.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

По его словам, самолёты должны будут помочь Украине «защитить свою землю».