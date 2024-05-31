«До украинцев дойдут крохи»: сын Ходорковского возглавил фонд отца и выдал сам себе грант на $11,8 млн

Сын основателя ЮКОСа и «Открытой России»* Павел Ходорковский с началом СВО занялся помощью пострадавшим от военных действий украинцам. На эти цели его американский фонд «Институт свободной России» получил $11,75 млн в 2023 году. Отправителем стал фонд его отца, Khodorkovsky Foundation*, выяснил RT. Топ-менеджер в обеих организациях — Павел Ходорковский, то есть фактически он назначил грант сам себе. До простых украинцев дойдёт малая часть, говорят эксперты: на пути стоят два фильтра в виде украинской коррупции и самого Павла Ходорковского, который уже известен тратами средств фонда на личные нужды.

Лондонский фонд Khodorkovsky Foundation опубликовал отчётность за 2023 год, узнал RT из реестра Соединённого Королевства. В прошлом году фонд заработал $16,7 млн.

Фонд получает только процентный доход от инвестирования «фонда-эндаумента». Это «неприкосновенный» финансовый фундамент, который на момент основания в нулевых годах составлял $500 млн. Фундамент сформирован из денег, выведенных из ЮКОСа и МЕНАТЕП. За прошедшие 20 лет размер эндаумента вырос до $767,4 млн.

Хотя инвестиции сделал Михаил Ходорковский**, от прямого управления он дистанцируется и даже не является собственником. Совладельцем фонда выступает адвокат Антон Дрель, представлявший Ходорковского со времён ЮКОСа, следует из реестра. Портал Prigovor.ru писал, что Дрель — подчинённое и зависимое лицо. Адвокат отвечал за финансовые потоки в структурах МБХ, а потом купил себе дом в Лондоне стоимостью £3,5 млн.

В мае 2024 года Ходорковский подтвердил свою принадлежность к фонду.

«Я разделил состояние на две части. Одна стала благотворительным фондом, другая стала личными деньгами, — сказал Михаил Ходорковский в недавнем интервью. — Личные деньги остались приблизительно на том же уровне. В фонде у меня количество денег увеличилось».

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И себе и людям

В 2022 году в состав совета директоров Khodorkovsky Foundation вошёл сын бизнесмена Павел Ходорковский.

А в 2023-м Khodorkovsky Foundation выдал грантов на рекордную для себя сумму $16,37 млн, то есть почти всё заработанное. Основную массу средств получили проекты, связанные с отцом и сыном Ходорковскими.

Так, крупнейший грант в размере $11,75 млн достался организации Save & Rebuild. Это новое название «Института современной России» (Institute of Modern Russia)*, основатель которого — Павел Ходорковский. Ранее IMR позиционировал себя как объединяющая платформа для «интеграции России в сообщество развитых демократий».

Фактически Павел Ходорковский перевёл деньги сам себе: из подконтрольной британской НКО своей американской НКО.

В 2023 году Павел Ходорковский сделал ребрендинг нью-йоркского фонда. Теперь IMR называется Save & Rebuild. Сменился и профиль — S&R занялся помощью украинским и российским релокантам, обеспечивает гуманитаркой пострадавших от боевых действий украинцев.

Фактически работа идёт под брендом «Рассвет» при так называемом антивоенном комитете Ходорковского. На сайте «Рассвета» указано, что он принимает пожертвования в долларах на юрлицо IMR.

А вот в евро «Рассвет» принимает пожертвования уже на другую организацию — литовскую Eastern Europe Research Foundation. RT ранее доказал её связь с Михаилом Ходорковским и его «кошельком», литовцем Кристйонасом Кучинскасом. EERF занимается в том числе проектом «Ковчег». Он помогает релокантам найти работу и кров, а затем ставит их в такие условия, что те вынуждены участвовать в акциях протеста у российских посольств.

На счета литовской EERF британский Khodorkovsky Foundation тоже перевёл средства в 2023 году. Сумма гранта составила $2,85 млн.

Конфликт интересов

Таким образом, из суммы гранта — $16,377 млн — $14,6 млн ушло всего двум организациям, одной из которых управляет Михаил Ходорковский, а второй — его сын.

Это не первый раз, когда Ходорковский назначает своих детей руководителями структур, которыми управляет. Так, в начале мая стало известно, что младший сын Ходорковского Глеб вошёл в совет директоров Оксфордского российского фонда*, финансируемого отцом. Ещё раньше в аффилированном со структурами Ходорковского фонде «Новое поколение Европы» (New Generation Europe Foundation)* директором стала его дочь Анастасия. Как рассказывали источники RT в окружении МБХ, делается это, чтобы лучше контролировать финансовые потоки и вовлекать детей в политические проекты.

«В Европе и США очень жёсткое антиотмывочное и антикоррупционное законодательство. В этой ситуации есть признаки конфликта интересов и возможного нарушения финансовой дисциплины, — рассказал RT глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. — По закону госорганы обязаны начать проверку. Но только проверять Ходорковского никто не будет».

В практике США, пояснил Кабанов, были случаи, когда громкие на первый взгляд проверки спускали на тормозах, поскольку дело касалось государственных интересов.

«Есть формулировка, согласно которой они могут даже не начинать расследование в интересах государственной безопасности, — отметил Кабанов. — А деятельность Ходорковского и всей этой группировки однозначно в интересах американского государства».



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Коррупционная основа

На сайте «Рассвета» указано, что за всё время собрано гуманитарной помощи на сумму $1,7 млн. Но на что тратится основной грант в размере $14,6 млн, неизвестно. По версии главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, часть средств может осесть в карманах Павла Ходорковского и коррумпированных украинских чиновников.

«До рядовых украинцев дойдёт незначительная часть, крохи, — говорит Кабанов. — Некоторые суммы останутся в фонде Ходорковского, на которые он может содержать нашу оппозицию».

RT рассказывал, что фонд Павла Ходорковского ранее тратил значительную часть бюджета на представительские расходы, организацию банкетов, выставок и перелёты.

Что касается украинских чиновников, то здесь ситуация непредсказуема. Так, недавно выяснилось, что семья президента Украины Владимира Зеленского получила незадекларированный доход в размере $8,58 млн через офшор его жены.

Даже Вашингтон неоднократно заявлял, что не в состоянии полноценно отследить, как расходуется и используется его помощь Украине в сфере вооружения и гуманитарки. В частности, в США сейчас расследуются 57 случаев коррупции в связи с военными поставками Украине.

В таких условиях стоит ожидать, что помощь, адресованная реально пострадавшим от военных действий, дойдёт не полностью.

«И на этапе, когда оставшаяся часть денег дойдёт до украинских чиновников, отвечающих за распределение денег, они тоже заберут свою долю», — уверен Кабанов.

«Коррупция составляет основу украинского государства, — сообщил в разговоре с RT политический эксперт Владимир Джаралла. — Эта коррупция вертикальная, то есть поборы от местной администрации ручейками стекаются к более высокопоставленным чиновникам и заканчиваются на Зеленском и его окружении».

Ранее RT писал ещё об одном оппозиционном «меценате» — Дмитрии Зимине. Сын основателя «Билайна» перестал финансировать Фонд борьбы с коррупцией*** из-за его бесперспективности и конфликтов с руководством. Он переключился на помощь украинским релокантам — размещает их в своих пятизвёздочных отелях на Черноморском побережье Болгарии. Но на самом деле Зимин на них зарабатывает — он получил от болгарского правительства $8 млн субсидий.

* Организации, признанные нежелательными в России.

** Признан физлицом-иноагентом.

*** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.