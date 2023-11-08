WSJ: коррупция может помешать потенциальному вступлению Украины в Евросоюз

Разгул коррупции может помешать потенциальному вступлению Украины в Европейский союз, пишет издание The Wall Street Journal.

Как сказано в материале, Бельгия и Украина стремятся к скорейшему началу переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС, но многие европейские лидеры разделяют обеспокоенность Соединённых Штатов по поводу ситуации с верховенством закона в стране.

Так, отмечается, что в основе обеспокоенности Европы по отношению к Киеву стоит вопрос о том, способны ли украинские власти пересмотреть свою политическую культуру и искоренить повальную коррупцию, которая препятствует экономическому росту и социальной сплочённости.

Перевод статьи подготовило ИноТВ.

Ранее межфракционная группа депутатов Верховной рады Украины «Разумная политика» потребовала возбудить уголовное дело о хищениях в Минобороны.