WSJ: коррупция может помешать потенциальному вступлению Украины в Евросоюз
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Как сказано в материале, Бельгия и Украина стремятся к скорейшему началу переговоров по вопросу вступления Украины в ЕС, но многие европейские лидеры разделяют обеспокоенность Соединённых Штатов по поводу ситуации с верховенством закона в стране.
Так, отмечается, что в основе обеспокоенности Европы по отношению к Киеву стоит вопрос о том, способны ли украинские власти пересмотреть свою политическую культуру и искоренить повальную коррупцию, которая препятствует экономическому росту и социальной сплочённости.
Перевод статьи подготовило ИноТВ.
Ранее межфракционная группа депутатов Верховной рады Украины «Разумная политика» потребовала возбудить уголовное дело о хищениях в Минобороны.