Депутаты Рады потребовали возбудить уголовное дело о хищениях в Минобороны

Межфракционная группа депутатов Верховной рады Украины «Разумная политика» потребовала возбудить уголовное дело о хищениях в Минобороны.

«Разумная политика» обратилась к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Госбюро расследований с просьбой возбудить уголовное дело по факту хищения миллиардов в Минобороны», — заявил глава объединения Дмитрий Разумков.

По его словам, факты коррупции в украинском оборонном ведомстве подтвердили в том числе в Счётной палате Украины. При этом ни парламент, ни сама Счётная палата не обращались в правоохранительные органы.

Украинские СМИ писали, что 18 августа в Национальное антикоррупционное бюро Украины было подано заявление о том, что Умеров, возглавлявший украинский Фонд госимущества, с коллегами, «злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества».

В связи с этим Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Умерова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Владимир Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство.