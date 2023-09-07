Захарова прокомментировала дело о коррупции против нового главы МО Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что Высший антикоррупционный суд Украины обязал возбудить уголовное дело против нового министра обороны Украины Рустема Умерова.

«То есть Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведётся антикоррупционное разбирательство?!» — написала она в своём Telegram-канале.

Украинские СМИ писали, что 18 августа в Национальное антикоррупционное бюро Украины было подано заявление о том, что Умеров, возглавлявший украинский Фонд госимущества, с коллегами, «злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества».

В связи с этим Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Умерова.