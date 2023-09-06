«Комментарии»: суд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против Умерова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал министром обороны страны, сообщает украинское издание «Комментарии» со ссылкой на постановление ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23.

Как следует из документа, установлено, что 18 августа в НАБУ было подано заявление о том, что Умеров с коллегами, «злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества».

Портал утверждает, что речь идёт о продаже связанным с «Центрэнерго» фирмам электроэнергии «по ценам ниже рыночных».

«По убеждению следственного судьи, заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса», — приводит издание решение суда.

В резолютивной части говорится: «Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование».

6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны.