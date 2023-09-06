«Комментарии»: суд на Украине обязал НАБУ возбудить дело против Умерова
- AP
Как следует из документа, установлено, что 18 августа в НАБУ было подано заявление о том, что Умеров с коллегами, «злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества».
Портал утверждает, что речь идёт о продаже связанным с «Центрэнерго» фирмам электроэнергии «по ценам ниже рыночных».
«По убеждению следственного судьи, заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса», — приводит издание решение суда.
В резолютивной части говорится: «Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование».
6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны страны.