«Получил преданный персонал»: как «меценат» Борис Зимин зарабатывает в Болгарии на украинских беженцах

Как выяснил RT, предприниматель Борис Зимин* переключился с финансирования российской оппозиции на благотворительную деятельность — размещает в своих отелях в Болгарии беженцев с Украины. Но помощь оказалась небескорыстной: беженцы превратились в благодарный и преданный гостиничный персонал, а болгарское правительство выделило отелям $8 млн за их размещение. Это субсидирование, по подсчётам RT, позволило отелям не только продержаться на плаву, но и получить прибыль. Борис Зимин ведёт себя как прагматичный коммерсант, считают эксперты: в условиях неопределённости зарабатывает деньги, а не тратит их на туманные проекты либералов.

В мае 2023 года Борис Зимин* объяснял своё решение прекратить финансировать ФБК** тем, что у него осталось мало денег и он не может «оказать системную поддержку».

RT писал, что у семьи Бориса Зимина осталось $186 млн из $520 млн, полученных Дмитрием Зиминым за долю в «Билайне». Из них не менее $80 млн Зимин-младший вложил в строительство болгарских отелей, порядка $17 млн потратил на дома в Лондоне и на Кипре, а также на вертолёт и яхту.

Однако в мае 2024 года в одном из интервью Борис Зимин своё финансовое состояние оценил положительно, но признался, что теперь тщательно выбирает, кого спонсировать.

«Нормальный инвестор будет вкладывать деньги в то, что в ближайшее время сулит хоть какой-то результат», — заявил меценат.

Свой приоритет он определяет однозначно. «Сейчас нужно тратить деньги на украинские нужды. Спасать людей. Вывозить их и из России тоже. Куча задач, — заявил бизнесмен. — А тратить деньги на оппозицию, которая в ближайшие пять лет мало на что повлияет, — это неразумно».

Зимин снова признался, что разочарован в ФБК. «Я и с Алексеем (Навальным. — RT) не всегда был согласен, а с ФБК, особенно в последние годы, был часто не согласен», — заявил Зимин.

Зимин припомнил скандал вокруг Леонида Волкова* в ноябре прошлого года. Волков громко объявил о своём уходе с поста председателя «международного ФБК», но на самом деле просто сменил его на должность «главного операционного директора» юрлица ФБК в США.

«Лёня мне дважды подряд соврал, — заметил Зимин. — Он не ушёл никуда. Это смена кресел. Он как был главным человеком, так и остался».

В среде российской оппозиции спонсору сейчас «не на что положить глаз», резюмировал предприниматель.

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Бизнес на слезах

Теперь Зимин обратил свой взгляд на украинцев, бежавших от мобилизации или вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий. Он предлагает им рабочие места в своих отелях на Черноморском побережье Болгарии, бесплатно селит их в номерах.

RT рассказывал, что сыну основателя «Билайна» принадлежит четыре отеля высокого класса. В нулевые они составляли 35% всего номерного фонда на Черноморском побережье Болгарии, в их строительство было вложено $80 млн. Зимин владеет ими через кипрскую Libena Resorts Limited и трасты с Бермудских островов DBZ Endowment Trust и BMT Private Equity.

RT исследовал отчёты двух отелей — пятизвёздочных Melia Grand Hermitage в Золотых Песках и Sol Nessebar Bay&Mare в Несебыре. Отчёты были поданы в феврале 2024 года и касались финансового оборота гостиниц в 2022-м.

Выяснилось, что бесплатная для украинцев помощь Зимина почти ничего не стоит и ему самому. Более того, его отели заработали на беженцах почти $8 млн.

«В связи с продолжающимся военным конфликтом и кризисом на Украине компания размещает беженцев с марта 2022 года и предоставляет им часть своей базы для проживания на период туристического сезона, — указано в отчёте отеля Melia Grand Hermitage. — Компания получает финансовую поддержку от государства на весь период размещения беженцев».

Из документов следует, что Зимин обучает желающих гостиничному бизнесу и предлагает им работу в своих отелях, за что также получает компенсации от государства.

Так, отель Sol Nessebar Bay&Mare получил в 2022 году 6,5 млн левов субсидий от государства, что в эквиваленте составило $3,6 млн. Это следует из годового отчёта юрлица «Академика Сий Палас», управляющего этой пятизвёздочной гостиницей.

Из них непосредственно за размещение украинцев выплачено почти 4 млн левов. Остальное пришлось на компенсации за электроэнергию и материальную помощь в связи с последствиями COVID-19 для бизнеса.

Именно эта помощь помогла отелю закончить год с прибылью. Если бы не субсидии государства, вместо чистой прибыли в 5,2 млн левов Sol Nessebar Bay&Mare остался бы в убытке на 1,3 млн левов.

Вторая гостиница, Melia Grand Hermitage, оказалась в такой же ситуации. Её управляющая компания «Съни Травел» получила в 2022 году 7,62 млн левов ($4,25 млн) от государства, гласит отчёт. Это составило 32% от всех поступлений гостиницы и помогло ей закончить год с чистой прибылью 6,55 млн левов.

Из них 5,5 млн левов было выплачено за размещение украинцев, 1,2 млн левов — компенсация за электроэнергию и 813 тыс. левов — ковидная поддержка.

Отчёты двух других известных RT гостиниц Зимина в Болгарии ещё не поданы.

Прагматический интерес

Судя по отзывам, большую часть гостей отеля действительно составляют украинцы. И они не всем довольны. Так, гражданин Украины Роман в отзыве на сервисе бронирования посетовал, что, несмотря на большое количество украинцев, им не «поют песни на их языке».

«Отсутствие анимации для детей на украинском языке, хотя гостей с Украины не меньше, чем из Польши. Однако полякам поют песни на польском, а украинцам — нет», — написал Роман.

Зимин действовал из чисто прагматического интереса, говорит главред портала Prigovor.ru, журналист-расследователь Сергей Соколов. По его словам, Зимин понял, что можно одновременно и заработать, и сделать из себя благотворителя в глазах европейского истеблишмента.



«У бежавших украинцев нет крова и работы, а у Зимина есть отели и вакансии, — рассказал RT журналист. — Вот они и нашли друг друга: он им дал работу и пятизвёздочные номера, а они ему принесли миллионы левов. Он получил преданный персонал, который смотрит на него как на отца-благодетеля, и попиарился перед европейцами как благотворитель».

Обязательство поддерживать украинских мигрантов Зимину навязали европейские политики, уверен директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Думаю, что настоящая причина разногласий с ФБК — финансовая нечистоплотность Леонида Волкова, а не пресловутые идеологические разногласия, — говорит политолог. — Помимо этого, Зимин, как и многие релоканты, вынужден выживать, а для этого надо лечь под Европу и принять все их условия. А это жёсткая работа с мигрантами, беженцами и так далее».

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО Владимир Шаповалов отмечает: Зимин — прежде всего бизнесмен.

«Когда ФБК возглавлял Навальный, Зимин видел в нём объект инвестиций, — говорит политолог. — Сейчас для него этот проект перестал быть интересным, тем более что он вызывает достаточно серьёзные вопросы и у других оппозиционных групп».

По его словам, разногласия в среде оппозиции усилились, что выражается в борьбе за финансирование и доносительстве на «смежников». Ранее RT рассказывал о противостоянии радикальных оппозиционных объединений из Литвы с российскими оппозиционерами-релокантами, а также о внутреннем противостоянии одного крыла ФБК, возглавляемого Волковым, с крылом Певчих*.

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Поэтому Зимин переключается на другие проекты, которые сулят ему выгоду, например на эксплуатацию болгарского правительства, отмечает Шаповалов.

Ранее RT рассказывал, что партнёром Зимина по гостиничному бизнесу стал брат бывшего министра финансов Болгарии Георги Велчев. Его связи могли способствовать выдаче субсидий, считает собеседник RT.

«Болгарские политические элиты сотрясают скандалы не один десяток лет, поэтому в этой коррумпированной среде такого рода соединение болгарского функционера и российского иноагента вполне естественно», — заключил политолог МГИМО.

Велчев успел заработать на антироссийских санкциях. В 2023 году он выкупил выставленный на торги актив одного из российских госбанков в Швейцарии. После того как этот банк был внесён в санкционные списки, его активы оказались заморожены, а финансовая деятельность приостановлена. Симптоматично, что в качестве активиста так называемого антивоенного комитета и владельца фонда «Династия» Зимин как раз выступает за усиление санкций и финансирует тех, кто лоббирует санкции.

В январе 2023 года российские правоохранительные органы объявили в розыск Бориса Зимина. Он подозревается в мошенничестве при продаже акций ранее принадлежавшего ему сервиса каршеринга BelkaCar на сумму 567 млн рублей.

В розыске находится и старший брат Зимина Сергей. Он был известен как член Коптевской преступной группировки по кличке Зёма. В начале нулевых Сергей Зимин уехал в Испанию, где пропал без вести.

Большую часть времени Борис Зимин проживает на Кипре, где купил себе и семье апартаменты на набережной Лимасола стоимостью €5,27 млн.





* Физлица и организации, внесённые в реестр иностранных агентов.

** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.