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Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и ещё двух участников ФБК

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Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать четырёх участников признанного экстремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)*.
Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и ещё двух участников ФБК
  • Gettyimages.ru
  • © Slaven Vlasic

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.

Суд принял решение заочно арестовать Марию Певчих**, Киру Ярмыш***, Дмитрия Низовцева**** и Анну Бирюкову.

Фигурантам заочно предъявили обвинения в организации экстремистского сообщества либо участии в нём, распространении фейков о российской армии, публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.

*** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.

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