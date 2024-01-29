Басманный суд заочно арестовал Певчих, Ярмыш и ещё двух участников ФБК
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на суд.
Суд принял решение заочно арестовать Марию Певчих**, Киру Ярмыш***, Дмитрия Низовцева**** и Анну Бирюкову.
Фигурантам заочно предъявили обвинения в организации экстремистского сообщества либо участии в нём, распространении фейков о российской армии, публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Внесена в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 05.05.2023.
*** Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.
**** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 14.10.2022.