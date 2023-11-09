«Денег на всех не хватает»: русофобы в Европе начали медийную войну против беглых российских либералов

Между беглыми российскими либералами и европейскими русофобами произошёл раскол. Активность «хороших русских», как называют на Западе уехавших из России сторонников Киева, в том числе так называемой команды Навального*, вызывает всё больше недовольства в Европе. Фонды Ходорковского** и ФБК*** обвиняют в отмывании денег. Но, по мнению опрошенных RT экспертов, именно деньги и стали причиной раздора: старым и новым мигрантам стало тесно в ЕС. Выделяемых из США грантов попросту на всех не хватает.

Среди недовольных в Европе особо выделяется гражданин Литвы Валдас Барткевичус — открытый русофоб, сторонник «Свободной Ичкерии»**** и Украины. Он уже успел заявить о себе несколькими политическими перформансами — был, в частности, организатором акции против лекций Виктора Шендеровича, на которой последнего облили кетчупом. Также Барткевичус выступил против установки инсталляции «ШИЗО Навального» и разрисовывал её нецензурными выражениями.

Помимо этого, Барткевичус возглавляет филиал фонда «Друзья Украины» в Литве и занимается сбором средств для ВСУ. По его признаниям, он уже отправил на фронт несколько автобусов и пикапов. Но документального подтверждения этому нет.

«Я объяснил, что надо жертвовать не на памперсы какие-то, которые в любом магазине можно купить, нужно жертвовать на такие средства, которые не только спасают, но и убивают русских», — заявил Барткевичус в интервью украинскому телеканалу.

Он также выступает против устойчивого в эмигрантской среде определения «хороший русский», которое придумали для обозначения уехавших после начала СВО за границу российских либералов. По мнению литовца, у большинства мигрантов из России «сохраняется имперское мышление».

«Они не поменяются никогда, это невозможно, они уже испорчены, инфицированы», — высказал своё мнение Барткевичус в одном из интервью.

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Криминальный пиар

По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, подобная риторика Барткевичуса не должна остаться незамеченной правоохранительными органами в России и в отношении литовца нужно начать проверку.

«Понятно, что Барткевичус делает это ради пиара, это очень банально. Но убийства россиян за рубежом — это терроризм. А призывы убивать россиян — это призывы к террористическим актам. Его действиям должен дать оценку Следственный комитет. Если будет возбуждено уголовное дело и он будет заочно признан обвиняемым, его можно объявить в международный розыск», — говорит юрист.

Он пояснил, что УК РФ за такие призывы предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, а с использованием СМИ — от пяти до семи лет.

Борьба за отмывание

Свою ненависть Барткевичус проецирует на всех граждан России вне зависимости от политических взглядов: по его мнению, все россияне виновны.

«Этих людей никто не поменяет и ничто не поменяет, на них коллективная ответственность — и даже на тех, кто живёт за границей много лет», — сказал в одном из интервью Барткевичус.

Сходной точки зрения придерживаются и супруги Инна и Андрей Курочкины. Совместно с доверенным лицом Михаила Ходорковского Натальей Арно они были учредителями пражского фонда Free Russia Foundation Prague, z.s., филиала, входящего в структуру Ходорковского Free Russia Foundation.

В середине прошлого десятилетия этот фонд активно спонсировал команду Навального. По данным портала «Приговор», между Курочкиными и Арно произошёл конфликт и теперь имя соратницы Ходорковского в списке учредителей не значится. Поводом для «медийной войны» между бывшими соратниками стали деньги, отмечается в расследовании портала.

«Фонд Ходорковского в Праге был сделан только лишь для того, чтобы сначала отмыть эти деньги, а затем перенести это всё в Лондон», — цитирует Курочкину «Приговор».

«Отпустить народы, отдать земли»

Инна Курочкина много лет является представителем укрывающегося в Лондоне так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Она также уполномочена представлять «кабинет министров Свободной Ичкерии» — организацию беглых экстремистов и террористов — на различных форумах и встречах, которые регулярно проходят в европейских странах.

Курочкина активно пропагандирует на своем YouTube-канале экстремистские взгляды и пытается убедить русскоязычных подписчиков и зрителей в необходимости развала России.

«Вы думайте своей головой. Вас в Европе никто не хочет. Может быть, вам уже отпустить народы, деколонизировать, отдать земли. У вас будут другие паспорта. Почему вы не хотите сделать такой шаг?» — обращается к россиянам Курочкина.

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«Откуда взяли деньги?»

Курочкины, как и Барткевичус, в последние месяцы активно разоблачают российских либералов, в том числе и «команду Навального». Они считают, что их политические действия неэффективны и главной целью является не противодействие власти, а зарабатывание денег. Так, Барткевичус в интервью Курочкиным раскритиковал новый проект Леонида Волкова***** «Агитмашина» и даже назвал сумму, которая была выделена западными спонсорами на реализацию этой программы.

«Мы иногда еле-еле можем собрать несколько тысяч евро на пикап бойцам ВСУ. И тут акция We should call Russia (проект Волкова «Агитмашина». — RT) — и у них размах на €300—400 тыс. Откуда они взяли эти деньги? Кто инвестировал?» — возмущался литовец.

Смысл «Агитмашины», по заверениям Волкова, заключается в агитации россиян путём телефонного обзвона. Якобы его единомышленники проводят разъяснительные беседы со случайными гражданами России по телефону, пытаясь склонить их к протестной деятельности.

По мнению российских экспертов, проект «Агитмашина» — это способ Леонида Волкова напомнить о себе своим зарубежным кураторам, а также попытка оправдаться за предыдущие неэффективные акции. Но главная цель проекта — присвоение выделенных спонсорами денег. Депутат Госдумы Олег Матвейчев уверен: деньги будут украдены.

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Нездоровая конкуренция

Раскол в либеральном и антироссийском сообществе Европы, битва компроматов между бывшими единомышленниками, по мнению сотрудника Института стран СНГ политолога Александра Дудчака, связаны исключительно с сокращением финансирования и конкуренцией за получение грантов.

«Идёт борьба за источники финансирования. Эти люди привыкли жить на гранты. Их немало вырастили не только в России, но и за рубежом. В бывших советских республиках в том числе. Но сейчас их не так щедро спонсируют. Поэтому мы видим тенденцию борьбы со всем, что можно назвать однокоренным словом со словом «русский». Ищут друг на друга компромат, потому что на этом пытаются заработать», — считает политолог.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев также убеждён, что желающих заработать на антироссийской риторике становится всё больше, отсюда появляются и новые противоречия между либералами. Например, оппозиционеры, покинувшие Россию 10—20 лет назад, не считают эмигрантов «новой волны» ровней.

«Это защита насиженных мест. Они считают, что уже хорошо устроились, а вновь прибывшие едят их хлеб. Но денег, финансирования на всех не хватает», — говорит депутат Госдумы.

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«Одна большая мафия»

Косвенно проблему борьбы за финансирование подтверждает и Андрей Курочкин в беседе с Барткевичусом. Он сравнивает западную систему распределения грантов с мафиозной структурой. И оба сетуют, что им сложно встроиться в давно сформированную сетку так называемых демократических фондов и НКО.

«Это одна большая мафия, которая повязана между собой перекрёстными связями. Они работают в этой сфере с начала перестройки. Там есть смотрящие, есть люди, которые сидят в Америке и контролируют эти потоки, выделения. Например, USAID выделяет деньги фондам, а есть люди, которые консультируют USAID. Потом всё спускается пирамидально вниз, в Европу, и там есть организации, которые не дадут тебе просто так ничего, потому что так сказано в вышестоящей инстанции. Там меньше политики, чем мы думаем, там больше круговой поруки», — критикует систему раздачи американских грантов Курочкин.

Барткевичус, в свою очередь, сетует, что разворовывать европейские и американские гранты разрешают структурам Ходорковского и Навального, но не ему.

«Все эти клубы Навального и Ходорковского — они все вместе, в куче НКО. И директора у них те же самые. Это по всем критериям отмывание денег и нечистоплотность», — заявил литовец.

* Включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, Росфинмониторинга 25.01.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

*** Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

**** «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

***** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.