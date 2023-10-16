Латвия закрыла пункты пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией
- AFP
- © Gints Ivuskans
Об этом он сказал в интервью Латвийскому радио. Его слова приводит Delfi.
Он отметил, что на этих пунктах установили бетонные заграждения.
По его словам, пограничников с указанных пунктов направили на работу в другие места, в том числе на границу Латвии и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект, предполагающий приостановку работы двух КПП на границе с Россией с 16 октября.