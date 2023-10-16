Латвия закрыла пункты пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией

Латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что Латвия приостановила работу пунктов пропуска «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией.

Об этом он сказал в интервью Латвийскому радио. Его слова приводит Delfi.

Он отметил, что на этих пунктах установили бетонные заграждения.

По его словам, пограничников с указанных пунктов направили на работу в другие места, в том числе на границу Латвии и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект, предполагающий приостановку работы двух КПП на границе с Россией с 16 октября.