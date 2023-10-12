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LSM: в Латвии планируют приостановить работу двух КПП на границе с Россией

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Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект, предполагающий приостановку работы двух КПП на границе с Россией с 16 октября.
LSM: в Латвии планируют приостановить работу двух КПП на границе с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Niklas Emmoth

Об этом сообщает портал LSM.

«МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска через границу «Педедзе» и «Виентули», — говорится в публикации.

Как напоминает портал, «Виентули» («Лудонка». — RT) в настоящий момент является единственным наземным пунктом пропуска, через который в Россию могут въезжать украинские граждане.

Ранее стало известно, что граждане Украины с 16 октября смогут въезжать на территорию России из третьих стран через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и пункт пропуска в аэропорту Шереметьево.

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