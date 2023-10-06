Украинцы будут въезжать в Россию из третьих стран лишь через два пункта пропуска
- AFP
«С полуночи 16 октября для граждан Украины, прибывающих в Россию из третьих стран, вводится особый порядок въезда», — приводит РИА Новости фрагмент распоряжения правительства.
Отмечается, что временная мера введена для обеспечения безопасности жителей России в текущих геополитических условиях.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям.