МИД: Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины по гумсоображениям

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей.

«Исходя из этой гуманитарной логики, безвизовый режим будет сохранён», — сказала Захарова.

31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.