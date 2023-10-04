МИД: Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины по гумсоображениям
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей.
«Исходя из этой гуманитарной логики, безвизовый режим будет сохранён», — сказала Захарова.
31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.