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МИД: Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины по гумсоображениям

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям.
МИД: Россия сохранила безвизовый режим для граждан Украины по гумсоображениям
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, Россия неоднократно заявляла, что не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей.

«Исходя из этой гуманитарной логики, безвизовый режим будет сохранён», — сказала Захарова.

31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.

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