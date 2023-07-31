МИД: Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима

В МИД России заявили, что российская сторона не намерена отыгрываться на простых украинцах за введение Киевом визового режима.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Для нас очевидно, что решение Киева... было направлено прежде всего на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что Россия не намерена «чинить препятствия поддержанию человеческих контактов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике МОК за реакцию на скандал вокруг россиянки Анны Смирновой и украинской саблистки Ольги Харлан.