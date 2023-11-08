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Додон: политика сближения с ЕС не принесла жителям Молдавии ничего хорошего

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Бывший молдавский лидер Игорь Додон выразил уверенность, что политика нынешних властей Молдавии, направленная на сближение с Европейским союзом, не принесла жителям страны ничего хорошего.
Додон: политика сближения с ЕС не принесла жителям Молдавии ничего хорошего
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Так называемое сближение с ЕС пока не принесло молдаванам ничего хорошего — только миллионные кредиты под высокие проценты», — говорится в сообщении.

Как отметил Додон, в Молдавии в настоящий момент фиксируются нищета, злоупотребление властью, высокие цены на товары, репрессии против оппозиционных партий и нарушение Конституции страны.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска в октябре заявила, что руководство страны сейчас разрывает традиционные и исторические связи с государствами, которые раньше были её стратегическими партнёрами, в том числе с Россией.

Как сказал президент России Владимир Путин, сегодняшняя политическая элита Молдавии считает себя не молдаванами, а румынами, а также имеет двойное гражданство. Это их выбор, подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что на роль «следующей Украины» Запад сейчас «приглядывает» Молдавию.

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