«Застолбить политический плацдарм»: германский фонд Немцова собирается профинансировать российскую оппозицию на $125 млн

Базирующийся в Германии фонд Бориса Немцова* планирует организовать венчурный проект с привлечением до $125 млн для грантового финансирования русскоязычных «независимых» СМИ, НКО и активистов, в частности их проектов в сфере искусственного интеллекта. Как выяснил RT, основной партнёр фонда Немцова в новом начинании связан с проживающими вне России лицами, которые до сих пор сохраняют доли в российских компаниях и стартапах. Опрошенные RT эксперты отмечают, что у действующих за рубежом оппозиционеров сейчас нет возможности влиять на события внутри страны, однако инициатива может быть вызвана попытками «застолбить» политическое поле «на перспективу» и легализовать оппозиционно настроенных россиян на Западе с целью их дальнейшего использования против Москвы.

Германский Фонд Бориса Немцова за свободу (Boris Nemtsov Foundation for Freedom)* с апреля 2024 года находится в списке организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной. В начале марта фонд анонсировал запуск специализированного венчурного фонда Venture for Democracy. RT изучил детали проекта.

В его описании отмечается, что «десятки редакций независимых СМИ, пишущих на русском языке, правозащитные организации и активисты уже два года работают из-за рубежа», а «грантовое финансирование ограниченно и неустойчиво», поскольку «правительство Путина» устранило возможности сбора пожертвований внутри России.

Решением этой проблемы, как предполагают авторы инициативы, и должен стать фонд Venture for Democracy, партнёром которого будет другая некоммерческая организация — The Untitled Ventures.

Последняя связана с фигурой предпринимателя, венчурного инвестора и промоутера IT-стартапов Константина Синюшина, покинувшего Россию в 2019 году, но при этом не закрывшего в стране ряд своих бизнес-проектов. О них подробнее расскажем ниже, а пока вернёмся к фонду.

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«Глубокие технологии»

В Venture for Democracy предполагается привлечь $125 млн. Организаторы собираются распределять их среди русскоязычных активистов в виде грантов. Декларируемые задачи — «поддержка гражданского общества» посредством развития «глубоких технологий» и искусственного интеллекта.

В ходе первого раунда рассчитывают привлечь $30 млн и половину этой суммы направить на «поддержку гражданского общества».

Из финансового отчёта германского Фонда Бориса Немцова за свободу следует, что организация за последние годы смогла нарастить объём активов в своём распоряжении. Так, согласно выписке из государственного реестра отчётности юрлиц Германии, фонд Немцова в качестве активов по состоянию на 31 декабря 2021 года (последний доступный отчёт) задекларировал более €415 тыс., в то время как годом ранее этот показатель составлял €162 тыс.

Однако все эти цифры выглядят незначительными на фоне планов по привлечению более $100 млн в новый фонд.

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Прибалтийская прописка

Анонсируя запуск венчурного проекта, фонд Немцова опубликовал заявление генерального партнёра The Untitled Ventures Константина Синюшина, отвечающего за привлечение финансирования на новую инициативу.

Синюшин уехал из России в 2019 году, но не растерял связей с IT-сообществом и венчурного энтузиазма. В интервью СМИ он рассказывал о рынке стартапов и венчурном финансировании, инвестиционной привлекательности компаний, основанных на постсоветском пространстве.

Синюшин был одним из организаторов массовой релокации российских IT-специалистов в страны Запада.

Основным зарубежным предприятием Синюшина с 2018 по 2022 год был созданный им с партнёрами фонд The Untitled Ventures Llp.

Согласно данным государственного бизнес-реестра Великобритании, Синюшин владел в фонде долей в размере от 25 до 50%. По состоянию на 20 июня 2022 года (последняя доступная выписка) чистые активы, относящиеся к учредителям фонда, составили €66 тыс.

В британском реестре указана страна постоянного проживания Синюшина — Латвия. Как место активной бизнес-деятельности Синюшин указывает Латвию также в интервью местным СМИ — к примеру, рассказывая, как он финансировал кампанию по созданию в Латвии беспилотников под маркой FIXAR.

В латвийском государственном реестре коммерческих компаний RT обнаружил сведения о местном венчурном фонде The Untitled Ventures. Адрес, указанный Синюшиным в британском реестре, совпадает с адресом компании в Риге — улица Эмиля Мелнгайля, 2—16.

Латвийский фонд на 100% принадлежит самому Синюшину. В документах также имеется пометка, что 29 февраля 2024 года в соответствии с законом Латвийской Республики было «обновлено гражданство» Константина Синюшина — в качестве страны происхождения указана Киргизия.

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Российские активы

Несмотря на то что Синюшин активно работает в Латвии и имеет гражданство Киргизии, он по-прежнему сохраняет доли в активах российских компаний.

Как следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс», Синюшину принадлежит 10% в ООО «Радми.ру», специализирующемся на онлайн-оценке квартирных ремонтов, а также сопутствующих сервисах. Эта компания показывает нулевые доходы с момента его отъезда, но у Синюшина также имеется 20%-ная доля в ООО «Пурпур», которое, судя по кодам ОКВЭД, занимается в основном оптовой онлайн-торговлей.

«Пурпур» в коммерческом плане успешней: за 2023 год чистые активы компании составили 6,735 млн рублей, выручка от продаж — более 14,6 млн рублей.

Также у Константина Синюшина есть доля 6,25% в капитале ООО «Е-Контента», занимающегося разработкой компьютерного программного обеспечения, и 25%-ная доля в нижегородском рекламном агентстве ООО «Аллока».

«Аллока» по итогам 2023 года отработала в убыток на 4,248 млн рублей, её чистые активы ушли в минус на 18,253 млн рублей.

RT направил официальные запросы в российские компании, с которыми связывают Константина Синюшина, но к моменту публикации ответов не поступило.

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«Доказывать право жить на Западе»

Фонд Venture for Democracy и венчурная активность Синюшина за рубежом могут служить удобной ширмой для иностранных инвесторов российской оппозиции, полагают опрошенные RT эксперты. Для самого Синюшина и его контактов в IT-среде релокантов это вариант обезопасить свои зарубежные активы, считает президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович.

«Венчурные мотивы если и есть, то они второстепенны. Сейчас идёт крупномасштабное противостояние, и релокантам уже недостаточно, например, осуждать Россию. Надо доказывать своё право жить на Западе и запускать там проекты посредством прямого участия в каких-то антироссийских инициативах. Мне эта история так и видится: Синюшин очертил себе на Западе некое место и должен продемонстрировать не просто лояльность, а активное содействие западным проектам», — полагает эксперт.

Поддержание оппозиционного потенциала

При этом заявленные фондом цели не кажутся реалистичными, отмечают политологи. В разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что у спонсоров оппозиции сейчас нет возможности оказывать сколь-либо существенное влияние на акторов внутри России.

«Все эти попытки, мягко говоря, не очень успешны. Подобные проекты придумываются для того, чтобы застолбить за собой политический плацдарм на будущее в надежде на разворот трендов», — сказал эксперт.

Политолог считает, что участие российских IT-релокантов в финансировании оппозиционных проектов может быть также обусловлено желанием обезопасить свой бизнес на Западе.

«Если говорить о конкретном кейсе с участием Untitled Ventures в совместном проекте с фондом Немцова, то не думаю, что дело в желании, например, угодить прибалтам и Латвии. Они серьёзным влиянием не обладают. Но у условного Большого Запада есть рабочая модель, когда подбирается некий консолидированный и согласованный спонсор и ему поручается внешне «частное» финансирование интересующего Запад проекта», — рассказывает эксперт.

Брутер также отмечает отсутствие качественной профессиональной экспертизы по России в странах Запада. Это оборачивается просчётами в проработке политических проектов, которые в результате, несмотря на внушительные ресурсы, сводятся лишь к поддержанию жизнеспособности оппозиционной среды, неспособной влиять на внутриполитические процессы в России.

* Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 17.04.2024.