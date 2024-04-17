Минюст внёс Фонд Бориса Немцова за Свободу в список нежелательных организаций

Российское Министерство юстиции внесло германский Boris Nemtsov Foundation for Freedom (Фонд Бориса Немцова за Свободу*) в список организаций, чья деятельность нежелательна на территории России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Фонд основала дочь политика Жанна Немцова.

Ранее Министерство юстиции внесло немецкую Russian Election Monitor** в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.

*Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 17.04.2024.

**Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 12.02.2024.