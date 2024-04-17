Минюст внёс Фонд Бориса Немцова за Свободу в список нежелательных организаций
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Фонд основала дочь политика Жанна Немцова.
Ранее Министерство юстиции внесло немецкую Russian Election Monitor** в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.
*Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 17.04.2024.
**Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 12.02.2024.