Минюст России внёс Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Кроме того, в реестр нежелательных организаций попали британская правозащитная организация Article 19 и издание Mnenie media z.s. («Мнение медиа»), зарегистрированное в Чехии.
В декабре Минюст внёс американскую исследовательскую организацию RAND Corporation* в список нежелательных на территории России.
*Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 07.12.2023.