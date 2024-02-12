Минюст России внёс Russian Election Monitor в реестр нежелательных организаций

Российское Министерство юстиции внесло немецкую Russian Election Monitor в список организаций, деятельность которых нежелательна на территории России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кроме того, в реестр нежелательных организаций попали британская правозащитная организация Article 19 и издание Mnenie media z.s. («Мнение медиа»), зарегистрированное в Чехии.

В декабре Минюст внёс американскую исследовательскую организацию RAND Corporation* в список нежелательных на территории России.

*Признана нежелательной на территории России организацией по решению Минюста РФ от 07.12.2023.