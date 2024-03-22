Ставка на фейки: как Каспаров спонсирует сеть Telegram-каналов о «протесте жён» мобилизованных

Проживающий за пределами России Гарри Каспаров*, в прошлом известный гроссмейстер, теперь активный оппонент Кремля, потратил почти $1 млн на финансирование сети Telegram-каналов, критикующих СВО и развивающих тему недовольства близких родственников российских мобилизованных. Об этом свидетельствует отчётность американского фонда Каспарова Renew Democracy Initiative. С именем чемпиона мира по шахматам связано девять каналов в Telegram, подсчитал RT через сервисы интернет-аналитики. Таким образом Каспаров «формирует искусственный шум» вокруг волнующих российское общество проблем, чтобы дестабилизировать обстановку и отработать средства грантодателей, отмечают в экспертном сообществе.

В начале марта 2024 года Росфинмониторинг включил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в перечень экстремистов и террористов в связи с его действиями, направленными против интересов России. До этого он уже два года находился в списках иноагентов. RT узнал, к каким именно противоречащим российскому законодательству проектам Каспаров приложил руку.

Как выяснилось, ещё в 2022 году зарегистрированный в Нью-Йорке фонд Renew Democracy Initiative (RDI) потратил $981 тыс. на медиапроекты по «противодействию российской пропаганде» и оппонирование российской версии событий о причинах и последствиях военного конфликта на Украине. Это следует из отчёта RDI перед Налоговой службой США, который подан в конце 2023 года. Указанным фондом владеет и управляет Гарри Каспаров, о чём мы сообщали ранее.

«Глобальное распространение»

«Противодействие российской пропаганде, составление перечня военных преступлений… и помощь в глобальном распространении информации о войне России с Украиной» — такое основание указано в графе отчёта с самым крупным траншем — на $880 тыс.

Ещё $50 тыс. составил целевой грант на «противодействие российской пропаганде, работу с различными социальными сетями и задействование других средств коммуникации для обхода российского цифрового железного занавеса».

Какие «различные социальные сети» могли получить эти деньги? RT обнаружил минимум девять Telegram-каналов, связанных с Каспаровым через общих администраторов. В это число не входят также принадлежащие Каспарову новостной сайт и портал фонда RDI.

Именной Telegram-канал Гарри Каспарова, верифицированный владельцем, работает с 2022 года. В администраторах ресурса — два анонимных аккаунта.

Как выяснил RT, за ними скрываются люди, связанные с известным интернет-предпринимателем Павлом Врублевским, основателем ChronoPay, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. На это указывают никнеймы пользователей. Они же управляют ещё девятью каналами в Telegram, публикующими новости с явно оппозиционными коннотациями и антироссийской интерпретацией событий. Аудитория самого многочисленного составляет 99 тыс. подписчиков.

RT изучил посты всех каналов за месяц и выявил общий алгоритм составления контента. Анализ контента на ресурсах показывает, что для его создания, как правило, используются новости российских СМИ, однако подаются они в едином контексте с оценочными суждениями и комментариями, которые в России могут быть расценены как уголовно наказуемое оскорбление представителей власти.

Также на russian.rt.com Грант на поражение: как Каспаров намерен лоббировать антироссийские санкции в Европарламенте

Миллион на раскрутку

RT рассказывал ранее о появлении в Telegram каналов, в которых некие «жёны мобилизованных» призывают родственников военнослужащих выходить на акции протеста. Тогда редакция установила связь этих ресурсов с украинскими спецслужбами и российской несистемной оппозицией, в частности с представителями команды ФБК**. Речь шла о таких каналах, как «Мобилизация» или «Путь домой».

Раскручивать их через свой «Антивоенный комитет» помогал один из лидеров несистемной оппозиции — Михаил Ходорковский***. В правление «Антивоенного комитета» — организации, лоббирующей антироссийские санкции и спонсирующей ВСУ, — входит и Каспаров.

Оказавшиеся в распоряжении RT документы подтверждают, что за публикацией в протестных каналах антироссийских высказываний есть финансовые следы средств Каспарова. Так, из общей суммы в размере $981 тыс., направленной на информационное воздействие, $51 тыс. была выделена именно на развёртывание темы жён и матерей мобилизованных, мобилизации и СВО, сообщает сам Каспаров в описательной части отчёта.

«Противодействие путинской дезинформации в России и распространение антивоенных установок среди солдатских жён и матерей, чтобы их любимые сопротивлялись мобилизации», — написано в документе.

Однако тема мобилизации и протеста жён поднималась не только на ресурсах «Мобилизация» и «Путь домой». Другие каналы, в частности «Прокуратор», активно репостят публикации «Пути домой».

Таким образом тематика искусственно раздувается, и делается это для создания панических настроений среди аудитории, убеждён первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

«Каналы, существующие на деньги Каспарова, не могут быть объективны в этих вопросах — в том числе потому, что наполняющие их люди находятся за пределами России, следовательно, реальной ситуации знать не могут, питаются информационными объедками из соцсетей, — отмечает Малькевич. — Они, как и другие враги нашей страны, берут реально существующие проблемы и раздувают их для дестабилизации обстановки».

Из пешки в ферзя

О том, сколько фонд Каспарова аккумулирует финансовых средств на теме СВО, можно косвенно судить по отчётности за период до и после начала военной операции. Так, за весь 2021 год фонд получил в виде грантов $644,57 тыс. При этом в первый же год СВО его доходы выросли более чем в десять раз и составили $10,5 млн. Это самый крупный доход структуры Каспарова за всё время её существования.

Ранее о том, что Каспаров получил крупный грант, писали анонимные Telegram-каналы. Однако кто осуществил финансирование и на что именно были потрачены средства, не сообщалось.

Как узнал RT из данных ФНС США, основную часть средств Каспарову передали два американских фонда: Schwab Charitable Fund ($4 млн) и Vanguard Charitable Endowment Program ($2,4 млн). Годовые обороты этих организаций исчисляются миллиардами долларов. Они получают пожертвования от бизнеса, частных лиц и государственных институтов. Крупнейшим спонсором Schwab в 2022-м стал Marble Freedom Trust, связанный с крупным бизнесом по производству электроники.

Помимо расходов на оппозиционные медиа, Каспаров потратил основную часть грантов на помощь украинским властям и армии, а также повысил зарплату с $248,3 тыс. до $448,1 тыс. своим менеджерам. В штате фонда девять человек, включая самого Каспарова, однако только один сотрудник трудится полноценный рабочий день. Согласно отчёту, сам Каспаров посвящает работе не больше восьми часов в неделю, а большинство менеджеров работают не более трёх часов в неделю.

Из документа также следует, что часть средств пошла в фонд сына Михаила Ходорковского. Основанный Павлом Ходорковским нью-йоркский «Институт современной России» известен тем, что тратит на гранты менее 10% своих оборотов, а большую часть расходов составляют VIP-услуги, такие как организация перелётов бизнес-классом и банкетов с американским истеблишментом. Каспаров направил сыну Ходорковского $238 тыс.

Потеря либеральных фигур

На все, предположительно, связанные с Каспаровым каналы в совокупности подписаны 475,7 тыс. аккаунтов, подсчитал RT по сервисам TG-аналитики. Их аудитории могут частично пересекаться из-за ботов, накрученных для «солидности» и отчёта перед грантодателями, отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

«Каспаров получает гранты на раскачивание ситуации в России, но деньги тратятся в первую очередь на содержание себя и своего аппарата, — отмечает член ОП РФ Александр Малькевич. — А чтобы получить новые гранты в дальнейшем, им нужно показывать результаты: охваты, просмотры, поэтому значительная часть денег потрачена не на реальную работу, а на так называемое продвижение, то есть создание видимости и накачивание каналов ботами».

По словам Малькевича, в значительной степени аудитории каналов накладываются друг на друга, поэтому реальное количество уникальных аккаунтов в два, а то и в три раза ниже этой цифры.

Вероятность такой накрутки RT подтвердили и в сообществе специалистов SMM-сферы. «Большинство каналов были созданы недавно, в 2022—2023 годах, — рассказывает SMM-специалист, изучивший по просьбе RT сетку каналов. — При создании практически любого канала вначале закупается пул из ботов, от нескольких сотен до нескольких тысяч — просто для того, чтобы канал выглядел солиднее в глазах реального пользователя, который захочет подписаться».

Боты, по словам эксперта, формируют фейковую активность вокруг публикаций. Это распространённая практика, продолжает собеседник RT, но в случае с сеткой Каспарова обращают на себя внимание масштабы.

«Один из каналов был создан в 2022 году, но наполняться подписчиками начал только в 2024-м, что само по себе указывает на начало ручной раскрутки, — отмечает специалист. — И посмотрите на кривую роста аудитории: она взлетела с 22 подписчиков до 10 тыс. всего за три дня».

Статистика одного из каналов, связываемых с Каспаровым

Новых подписчиков не появилось, поэтому можно говорить о высокой доле изначально закупленных ботов, говорит специалист.

С того момента число подписчиков не увеличивалось, а только уменьшалось. Тенденция отписок сохраняется у всех каналов из предполагаемой сетки Каспарова, следует из сервисов аналитики. Каждый месяц их покидают от нескольких десятков до нескольких сотен подписчиков, а новые не приходят вовсе.

«Это указывает, во-первых, на закрытость экосистемы — то есть рекламу они практически не закупают на стороне, а и из одного в другой канал сетки перетекает одна аудитория, — заключает эксперт. — Во-вторых, это может указывать на «мёртвые души» — ботов, которые подписываются на массу каналов, участвуют в спам-активности, поэтому блокируются автоматическими алгоритмами».

Александр Малькевич говорит, что и реальные пользователи вносят свою лепту в процент оттока аудитории. «Явные фейки, а самое главное, истеричная подача материала приедаются, поэтому реальная аудитория тоже уходит, — говорит член ОП РФ. — Эта тенденция есть у большинства беглых информационщиков — они лишены доступа к объективной информации изнутри, но при этом видят, что страна объединяется вокруг национального лидера, поэтому начинают психовать и писать оскорбительные тексты в отношении нашей страны и граждан».

Ранее RT рассказывал о «фабрике эльфов», существующей на деньги Михаила Ходорковского, чьи боты распространяли критикующие СВО и власть комментарии в соцсетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.05.2022.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.



*** Включён в реестр иностранных агентов решением Минюста РФ.