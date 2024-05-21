Юрист: американский фонд Swartz Foundation финансировал ФБК

Как выяснил RT, деятельность ФБК* связана с финансами фонда Swartz Foundation, который используется Госдепартаментом США и структурами Михаила Ходорковского** для спонсирования оппозиционных сил. Юрист Илья Ремесло, изучивший отчёт американской НКО, предоставил редакции данные о транзакции средств в размере $100 тыс. на счета экстремистской организации. Деньги были выделены в 2022—2023 годах, но ранее стороны об этом не сообщали.

Как отмечается в отчётности Swartz Foundation, $100 тыс. выделялись структуре Anti-Corruption Foundation Inc. — американскому филиалу ФБК — «на благотворительные нужды».

Этот фонд, по информации источников RT, используется Госдепартаментом США и структурами Михаила Ходорковского для спонсирования оппозиционных сил. Большинство транзакций фонда проводится скрыто.

Широкой общественности Swartz Foundation известен благодаря тому, что его основатель миллиардер Джим Шварц в 2023 году финансировал и продюсировал создание фильма «Навальный». Картина в том же году получила премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм», усилив общественную дискуссию о политизированности награды.



В комментарии RT юрист Илья Ремесло, обнаруживший подтверждение транзакции, отметил, что вскрытие новых непубличных источников получения грантов ФБК ставит под вопрос продвигаемую фондом идею о «народном» финансировании.



«ФБК продолжает активно скрывать источники своих средств. Хотя все крупные уважающие себя организации раскрывают хотя бы базово имена крупных жертвователей. Даже бывший спонсор Борис Зимин** (сын основателя «Вымпелкома» и благотворительного фонда «Династия» Дмитрия Зимина, поддерживавший финансово ФБК до 2023 года. — RT) говорил, что ФБК в этом плане очень закрыт. Может ли в таком случае идти речь о донатах и спонсировании рядовыми гражданами? Это совершенно не так», — заявил юрист.



Ранее RT сообщал, что в Прибалтике действует сеть компаний по скрытому финансированию российской оппозиции — и главным образом проектов ФБК.



* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Включены в реестр иностранных агентов.