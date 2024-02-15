Пентагон сообщил о расследовании коррупции в связи с поставками оружия Украине

Американские чиновники с февраля 2022 года по декабрь 2023 года инициировали 57 расследований случаев коррупции в связи с военными поставками США для украинской армии. Об этом говорится в отчёте генерального инспектора Минобороны Соединённых Штатов Роберта Сторча.

AP

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Расследованиями занимается Служба уголовных расследований Министерства обороны США. «Открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействия распространению технологий компонентов систем вооружения», — говорится в документе. В отчёте констатируется, что коррупция является «давней проблемой на Украине». В конце января на Украину из США приехали сразу три инспектора: из Министерства обороны, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) для встречи с «исполнителями, партнёрами и украинским правительством».