Пентагон сообщил о расследовании коррупции в связи с поставками оружия Украине
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Расследованиями занимается Служба уголовных расследований Министерства обороны США.
«Открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействия распространению технологий компонентов систем вооружения», — говорится в документе.
В отчёте констатируется, что коррупция является «давней проблемой на Украине».
В конце января на Украину из США приехали сразу три инспектора: из Министерства обороны, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID) для встречи с «исполнителями, партнёрами и украинским правительством».