На Украину из США приехали сразу три инспектора для встреч на тему поддержки Киева

На Украину из США приехали сразу три инспектора: из Министерства обороны, Госдепа и Агентства по международному развитию (USAID), они проведут встречи с «исполнителями, партнёрами и украинским правительством».

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Как сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк, эти встречи пройдут с целью надзора за американской помощью, поставляемой украинским властям. 11 января генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч сообщил, что Пентагон не осуществлял надзор за поставками оружия Украине должным образом. Как отмечал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, ЕС лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.