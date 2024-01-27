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Депутат ЕП Уоллес: Евросоюз закрывает глаза на повальную коррупцию на Украине

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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что ЕС лицемерно скрывает факт повальной коррупции на Украине.

Об этом он написал в социальной сети X. 

По словам Уоллеса, Европейский союз превращает осуждение Венгрии в спорт, но игнорирует аналогичные проблемы в других странах.

«Европейский суд аудиторов признал Украину крайне коррумпированной, но Евросоюз закрыл на это глаза», — отметил депутат.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что на Украине разрушена система правосудия, в стране царит полное бесправие.

Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания выделит 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы Европейского союза (EUACI) на Украине.

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