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Дания выделит $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине

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Датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания выделит 60 млн крон ($8,75 млн) в рамках третьего этапа антикоррупционной программы Европейского союза (EUACI) на Украине.
Дания выделит $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине
  • AP
  • © Hannah McKay

Об этом говорится на сайте датского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Расмуссен объявил об этом решении в ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой на Украине.

«ЕС выделяет более 70 млн датских крон на следующий этап программы, в то время как Дания вносит чуть менее 60 млн датских крон», — говорится в заявлении.

По словам Расмуссена, ещё до весны 2022 года Украине удалось достичь прогресса в борьбе с коррупцией, однако всё ещё остаются области, «которые можно улучшить».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.

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