Дания выделит $8,75 млн на борьбу с коррупцией на Украине
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Об этом говорится на сайте датского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Расмуссен объявил об этом решении в ходе встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой на Украине.
«ЕС выделяет более 70 млн датских крон на следующий этап программы, в то время как Дания вносит чуть менее 60 млн датских крон», — говорится в заявлении.
По словам Расмуссена, ещё до весны 2022 года Украине удалось достичь прогресса в борьбе с коррупцией, однако всё ещё остаются области, «которые можно улучшить».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира.