Раз нет протестов, будут санкции: как навальнисты и команда Ходорковского меняют стратегию борьбы с Россией

По данным источников RT, российская несистемная оппозиция за рубежом меняет стратегию противодействия Москве. Попытки расшатать общество и вывести россиян с протестами на улицы признаны безуспешными. По информации близких к структурам ФБК* и Михаила Ходорковского** собеседников редакции, основной упор теперь будет делаться на работу в западном публичном пространстве: дискредитацию институтов российской власти и лоббирование санкций. Однако схожесть стратегий оппозиционных группировок не ослабила разлад между ними, вызванный борьбой за лидерство и финансирование, отмечают эксперты.

После президентских выборов в России и инаугурации Владимира Путина на новый срок в ФБК задумались над выработкой новой стратегии своей деятельности. По данным близких к руководству организации источников RT, на совещаниях навальнистов констатировали бесперспективность попыток спровоцировать выход россиян на протесты. В итоге в ходе мозговых штурмов в ФБК решили сместить вектор антироссийской активности с либеральной протестной повестки на тему делегитимизации власти — как центральной, так и на местах.

Собеседники RT, знакомые с ситуацией в команде Михаила Ходорковского, подтверждают тенденцию: финансируемые экс-олигархом и его партнёрами силы также перестраиваются на продвижение новых нарративов.

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Русофобия как валюта

Подрывать легитимность российских властей оппозиция планирует с помощью усиления интеграции в общеевропейские политические структуры. В частности, в ФБК намерены обращаться за содействием к русофобски настроенным депутатам Европарламента. В планах — подготавливать для них политические стейтменты и во взаимодействии с ними продвигать в Брюсселе соответствующие резолюции и акты.

Другой важный вектор деятельности — лоббирование новых санкций и ужесточение старых. Тактические задачи на данном политическом треке заключаются в максимальном расширении списка «пособников войны», формируемого отделом расследований ФБК.

По данным источников RT, близких к руководству ФБК, новая глава экстремистской организации Мария Певчих** пытается лоббировать создание некоего международного антироссийского санкционного комитета. По её задумке, он должен работать при поддержке Еврокомиссии, но в штате должны обязательно быть сотрудники российских оппозиционных организаций. Прежде всего — ФБК.

Важным направлением работы должно стать также переформатирование мемориальных проектов, посвящённых Алексею Навальному и администрируемых его соратником Леонидом Волковым**, в инициативы, направленные на раскручивание темы «политзаключённых» в России.

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Сесть на зарплату

Каких бы программ несистемная оппозиция за рубежом ни придерживалась, все их основные усилия в конечном итоге сведутся к единственно возможной результативной активности — лоббированию санкционного давления, считает исследователь оппозиционного движения, юрист Илья Ремесло.

«По моим сведениям, как сотрудники ФБК, так и представители других несистемных проектов в инициативном порядке пытаются встраиваться в политику поддержки санкций, пролезать экспертами в суды по санкциям. Велось даже обсуждение проекта создания некоего наднационального санкционного органа в ЕС, в число сотрудников которого войдут активисты ФБК и сядут там на зарплату», — отметил юрист в беседе с RT.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в комментарии RT подчеркнул, что Европарламент становится понятной политической целью лишившихся внимания российской аудитории активистов, а разыгрывание карты русофобии — самым эффективным способом оставаться востребованными вне Родины.

«Можно смело прогнозировать повышение градуса русофобии в резолюциях Европарламента, а также готовность российской оппозиции прямо работать на санкционном треке против интересов России. Мы ещё увидим заявления и в поддержку самой оппозиции, и в отношении якобы нелегитимных выборов, и даже в поддержку разного рода сепаратистских движений», — замечает Владимир Брутер.

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Оппозиционный конфликт

При этом эксперты констатируют: сближение повесток разных ветвей оппозиции привело их не к единению, а к ещё большему разобщению. Среди причин этого политологи называют, в частности, обострение конкуренции за финансовые потоки, которая в случае схожести политических программ становится только жёстче: ведь кураторы получают возможность выбора более успешного их реализатора.

Одним из признаков обострения этой борьбы стал нашумевший фильм Марии Певчих «Предатели», выход которого многие наблюдатели расценили как медийный удар по Ходорковскому и заявку на новый транш от Госдепартамента США.

По данным источников RT, Певчих кулуарно пытается добиться выделения финансирования для ФБК через знакомых сенаторов и членов палаты представителей конгресса США. Речь, в частности, идёт о контактах в офисе сенатора-демократа Бена Кардина, однако источник также называет имя республиканца Марко Рубио.

Источники рассказали RT, что серьёзные финансовые разногласия между ФБК и Ходорковским существуют уже по меньшей мере год. Борьба ведётся не только за финансы кураторов, но также за влияние на сообщества оппозиционно настроенных релокантов, обосновавшихся в странах по периметру России. В первую очередь речь идёт о Грузии, Армении и прибалтийских странах.

Что же касается конкуренции за финансирование, то у Марии Певчих и её команды на этом направлении имеется ряд проблем. Так, Владимир Милов**, несмотря на формально продолжающееся сотрудничество с ФБК, всё больше дрейфует в сторону Ходорковского. При этом у Милова имеется ценный пул контактов с политической и бизнес-элитой США, подчёркивают источники RT.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.