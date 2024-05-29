Spiegel: в зданиях Европарламента проходят обыски по делу о «влиянии России»

В зданиях ЕП в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом «влиянии России».

Об этом информирует издание Der Spiegel.

Отмечается, что следователи в Бельгии и Франции обыскивают офисы Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

Вероятно, рейды связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как сказано в материале, находится в центре операции влияния России.

Уточняется, что обыск прошёл в офисе сотрудника нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который раньше работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилианом Кра.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала, что, несмотря на запрет вещания RT в Германии, его «пропаганда» по-прежнему доступна для немцев.