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Spiegel: в зданиях Европарламента проходят обыски по делу о «влиянии России»

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В зданиях ЕП в Брюсселе и французском Страсбурге проходят обыски по делу о предполагаемом «влиянии России».
Spiegel: в зданиях Европарламента проходят обыски по делу о «влиянии России»
  • РИА Новости

Об этом информирует издание Der Spiegel.

Отмечается, что следователи в Бельгии и Франции обыскивают офисы Европарламента в Брюсселе и Страсбурге.

Вероятно, рейды связаны с делом вокруг пророссийского новостного портала Voice of Europe, который, как сказано в материале, находится в центре операции влияния России.

Уточняется, что обыск прошёл в офисе сотрудника нидерландского парламентария Марселя де Граафа, Гийома П., который раньше работал с депутатом от немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилианом Кра.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung писала, что, несмотря на запрет вещания RT в Германии, его «пропаганда» по-прежнему доступна для немцев.

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