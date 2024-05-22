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Süddeutsche Zeitung: несмотря на запрет вещания RT в Германии, «пропаганда» ещё доступна для немцев

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Несмотря на запрет вещания RT в Германии, его «пропаганда» по-прежнему доступна для немцев, возмущается газета Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche Zeitung: несмотря на запрет вещания RT в Германии, «пропаганда» ещё доступна для немцев
  • РИА Новости

Власти обеспокоены: телеканалу в ФРГ помогают «добровольные помощники». Среди них политики из АдГ, Левой партии и Союза Сары Вагенкнехт, а также пророссийские инфлюэнсеры или активисты в Telegram. Их связи с «российскими пропагандистами» отследить сложно — в большинстве случаев они помогают безвозмездно, подчёркивает издание.

Авторы также вспомнили опубликованные главредом RT Маргаритой Симоньян перехваченные переговоры офицеров бундесвера. Запись с обсуждениями плана атаки на Крымский мост издание называет «абсурдной фальсификацией». При этом отмечает, что материал «быстро нашёл немецкоязычную аудиторию».

Сейчас правительство ФРГ создаёт группу раннего обнаружения, которая будет «разоблачать ложь, прежде чем она станет большой волной и заполонит интернет», приводят журналисты слова главы МВД Германии Нэнси Фезер.

Ранее эксперт по внутренним делам партии ХДС Кристоф де Врис пожаловался, что в Германии продолжают смотреть RT, несмотря на запрет: только за прошлый месяц было около 6 млн кликов на стримах канала.

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