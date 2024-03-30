«Легализация военного присутствия»: как на Западе продолжают обсуждать ввод иностранных войск на Украину

Эксперты научных служб немецкого парламента заявили, что возможный российский удар по войскам Франции в случае их введения на Украину не будет означать начала войны между НАТО и Москвой. По словам представителей бундестага, вооружённым нападением на Пятую республику будет считаться поражение объектов именно на её территории. Париж продолжает муссировать тему возможного ввода войск на Украину и иных мер с целью не допустить поражения Киева. По мнению экспертов, Запад стремится найти новые способы давления на Москву и пытается привить гражданам мысль о «нормальности возможной войны с Россией».

Эксперты научных служб бундестага полагают, что возможный российский удар по французским войскам, если они будут развёрнуты на Украине, не приведёт к вступлению в силу Пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Выдержки из заключения специалистов немецкого парламента опубликованы на сайте газеты Die Zeit и в других немецких СМИ.

«Если войска государства — члена НАТО участвуют в существующем конфликте (между Россией и Украиной) в порядке коллективной самообороны (ст. 51 Устава ООН) в пользу Украины и подвергаются нападению со стороны другого участника конфликта (России) в ходе боевых действий в зоне конфликта, это не является случаем действия Пятой статьи договора НАТО», — отметили в бундестаге.

Эксперты парламента ФРГ пришли к выводу, что война между НАТО и Москвой может начаться именно в случае нападения российских войск на территории стран — членов блока. При этом возможное применение французских войск на Украине, по их мнению, допустимо с точки зрения международного права.

«Военные действия французских сухопутных войск в пользу Украины основывались бы на коллективном праве на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН и, следовательно, были бы допустимы в соответствии с международным правом... Военная реакция России против целей во Франции, с другой стороны, представляла бы собой «вооружённое нападение» (противоречащее международному праву) в понимании Пятой статьи договора НАТО, что установило бы фактические требования для провозглашения случая коллективной обороны НАТО», — пояснили эксперты бундестага.

«Не под вывеской НАТО»

Напомним, Пятая статья Устава Североатлантического договора предусматривает оказание военной помощи участнику блока, подвергшемуся «вооружённому нападению». В этом случае члены альянса примут меры, которые «сочтут необходимыми», «включая применение вооружённой силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

В ст. 6 устава поясняется, что под «вооружённым нападением» следует понимать атаку на территорию, войска и военную технику того или иного государства альянса в тот момент, когда они находились в зоне действия Североатлантического договора.

Учения французских и немецких военнослужащих

globallookpress.com

© Moritz Frankenberg/dpa

Как заявил в комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков, Устав НАТО в принципе не содержит конкретных обязательств относительно военной помощи участнику блока, который подвергся «вооружённому нападению». Кроме того, альянс старается дистанцироваться от военных инициатив некоторых своих членов, добавил эксперт.

«Устав НАТО ещё и о том, чтобы не вовлекать блок в авантюры отдельных членов. Например, альянс не вмешивался в британо-аргентинский конфликт за Фолклендские острова 1982 года. Однако такой подход не стоит воспринимать как проявление оборонительной природы НАТО. Западный блок, особенно когда это требуется США, может развязывать агрессивные войны, как это было в 1999 году с Югославией», — напомнил Ермаков.

При этом, как полагает эксперт, в контексте сложившейся ситуации вокруг Украины НАТО может предпринять различные формы агрессии против России, поскольку альянс разделяет американскую стратегию в отношении Москвы, которая сводится к так называемому сдерживанию.

«Под пресловутым «сдерживанием» могут подразумеваться самые различные варианты действий, вплоть до ввода войск на Украину одного из членов НАТО — тех же французских подразделений. Альянс будет делать вид, что не отвечает за действия отдельных членов, но в реальности будет всячески им помогать. Но не под вывеской НАТО, а, так сказать, в частном, «добровольном» порядке», — говорит Ермаков.

Однако, как подчеркнул эксперт, подобная политика будет восприниматься Москвой как вовлечение Североатлантического альянса в вооружённое противостояние с российской армией. При этом крайне негативной может оказаться и реакция граждан самих западных стран. Чтобы не допустить этого, западная пропаганда стремится привить населению мысль о «нормальности возможной войны с Россией», пояснил Ермаков.

Схожей точки зрения придерживается заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова. По её словам, НАТО дистанцируется от решений национальных правительств стран-членов, стремясь таким образом избежать ответственности за ещё большую эскалацию украинского конфликта.

«Формально альянс и сейчас не вовлечён в конфликт и не поставляет оружие киевскому режиму — это делают отдельные западные страны якобы по своей инициативе. Но по совпадению все спонсоры ВСУ являются членами НАТО. Такое же нехитрое объяснение, видимо, будет сделано, если иностранные войска появятся на Украине», — сказала Федосова.

Французские военные инструктируют украинских боевиков

AFP

© Daphné BENOIT

В беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напомнил, что военнослужащие стран — членов НАТО уже присутствуют на Украине и принимают участие в боевых действиях. В частности, они управляют оперативно-тактическими ракетными комплексами, РСЗО и средствами ПВО.

«Военные западных стран находятся на Украине как бы в командировке, то есть полуофициально. Руководство коллективного Запада на эту тему не любит говорить, не сообщает о потерях, но постоянно муссирует тему легализации военного присутствия в том или ином виде», — отметил Брутер.

«Легитимная мишень»

Напомним, с конца февраля президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений о том, что допускает отправку иностранных войск на Украину. По его словам, Россия не должна победить в конфликте с Киевом, поэтому Запад не должен исключать никаких вариантов противодействия Москве.

Тем не менее официально Париж не объявлял о готовности направить свои боевые подразделения в зону конфликта, а высказывания Макрона не были поддержаны западными странами. В альянсе также заявили об отсутствии планов направлять войска на Украину.

Однако, как сообщают западные СМИ, сценарий развёртывания иностранных подразделений на украинской территории исключать нельзя. По данным американского издания Politico, Париж рассчитывает создать «альянс стран, открытых для возможной отправки западных войск на Украину». Сами французские войска «готовятся к конфликту высокой степени интенсивности с противником, который может сравниться с ними в огневой мощи».

Согласно информации российской Службы внешней разведки (СВР), французское руководство готовит контингент в количестве 2 тыс. военнослужащих для переброски на Украину. При этом власти Пятой республики опасаются недовольства в среде действующих офицеров армии среднего звена, поскольку среди погибших на Украине их уже «непропорционально много».

«Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС», — сообщили 19 марта в СВР.

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В тот же день в газете Le Monde была опубликована статья начальника штаба Сухопутных войск Франции генерала Пьера Шилля, в которой он заявил, что не видит серьёзных угроз для Пятой республики, однако ситуация меняется из-за возрастающей в мире напряжённости.

«И всё же напряжённость, которая проявляется по всей планете, Францию не миновала... Страна повязана узами оборонных соглашений с рядом государств, перед которыми встают серьёзные угрозы. Чтобы застраховать себя от агрессивных шагов и защитить свои интересы, Вооружённые силы Франции готовятся к самым жёстким боестолкновениям и дают об этом знать, демонстрируют это — ведь si vis pacem, para bellum («хочешь мира — готовься к войне»)», — говорится в статье.

По словам Шилля, Париж имеет возможность в течение 30 дней «задействовать в совместном режиме одну дивизию — то есть порядка 20 тыс. человек». Как заявил французский генерал, страна «обзаводится средствами для осуществления командования в совместном режиме армейским корпусом, то есть до 60 тыс. человек». При этом начальник штаба сухопутных войск не упомянул о перспективе размещения войск на Украине.

Тем не менее Виктория Федосова полагает, что Шилль намекает на возможность развёртывания 20 тыс. военнослужащих именно на Украине и таким образом пытается угрожать России. В то же время эксперт сомневается, что Франция пойдёт на столь непопулярное среди собственных граждан решение.

«Вероятность появления французских войск в товарных количествах на Украине очень низкая, поскольку их отправка на неминуемую смерть создаёт неприемлемые политические риски для нынешнего руководства страны. В риторике Парижа, скорее всего, просматривается попытка надавить на Москву и консолидировать европейцев на случай прихода в Белый дом Дональда Трампа и смены приоритетов американского хозяина», — отметила Федосова.

Как считает эксперт, на сегодняшний день Европа не планирует «выход на эскалационную спираль». Однако появление регулярных иностранных ВС на Украине провоцирует риск деградации украинского конфликта до прямого столкновения НАТО и России.

Владимир Брутер также полагает, что «повышение ставок» со стороны Запада не может быть бесконечным. Вместе с тем руководство стран — членов НАТО может не осознавать бесперспективность такой провокационной политики.

«Темой ввода войск на Украину и другими способами поддержки киевского режима коллективный Запад рассчитывает запугать Россию, заставить её перейти в оборону или отступить от поставленных целей. Однако мы видим, что этот курс не приносит никаких результатов», — заключил Брутер.