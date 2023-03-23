В поисках новой фигуры: зачем США намерены запустить стратегический диалог с белорусской оппозицией

Власти Соединённых Штатов планируют в конце 2023 года начать «стратегический диалог с демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом заявили в Госдепе по итогам встречи в Вашингтоне между первым замглавы ведомства Уэнди Шерман и бывшим кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской. В Госдепе надеются, что в упомянутом диалоге примут участие заинтересованные структуры правительства США и «широкий круг белорусских демократических деятелей». Кроме того, на днях госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время может быть назначен спецпредставитель США по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии. По словам экспертов, очевидно, что Вашингтон не отказался от идеи силовой смены власти в Белоруссии.

Вашингтон планирует до конца года запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии. Об этом бывшему кандидату на пост президента страны Светлане Тихановской сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Информация об их встрече, которая прошла на днях в Вашингтоне, была опубликована на официальном сайте Госдепа.

В заявлении отмечается, что замглавы ведомства выразила «неизменную приверженность Соединённых Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему».

«Г-жа Шерман также сообщила г-же Тихановской о намерении США начать всеобъемлющий стратегический диалог с белорусским демократическим движением и гражданским обществом начиная с конца 2023 года», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно заявлению Госдепа, Шерман и Тихановская выразили надежду, что упомянутый стратегический диалог объединит ведомства правительства США, заинтересованные в работе с Белоруссией, и «широкий круг белорусских демократических деятелей».

Работа с оппозицией

В среду, 22 марта, на слушаниях в комитете по иностранным делам сената госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией.

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«Мы весьма активно рассматриваем возможность продвижения в вопросе (назначения. — RT) спецпредставителя по Белоруссии. Сейчас я изучаю вариант, чтобы какое-нибудь старшее должностное лицо в нашем Бюро по делам Европы также выполняло функции спецпредставителя, имея возможности перемещаться туда-обратно и взаимодействовать с оппозицией на высоком уровне, даже с учётом того, что повседневными контактами занимается работающая в Литве группа по делам Белоруссии», — сказал Блинкен.

По его словам, это назначение произойдёт «очень скоро», однако, когда именно и кто может занять этот пост, глава Госдепа не уточнил.

Напомним, США и страны Запада активизировали поддержку белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года, на которых Светлана Тихановская проиграла Александру Лукашенко. Тогда, согласно официальным данным ЦИК республики, действующий глава государства в ходе голосования набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,1%.

Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя победителем. В стране вспыхнули массовые протестные акции, которые перерастали в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Руководство США и ряда европейских стран также не признало результатов выборов. В отношении республики было введено несколько пакетов персональных и секторальных экономических санкций якобы в связи с «нарушением прав человека в Белоруссии, репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».

Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом в 2021 году

AFP

© The White House

Позднее Тихановская покинула Белоруссию, выехав в Литву. По её инициативе был создан так называемый координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти в Белоруссии. В качестве «лидера оппозиции» она контактирует с западными политиками. В частности, 23 июля 2021 года она встречалась с Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, к которым обратилась с просьбой усилить санкционное давление на Белоруссию и активно поддержать «независимые» СМИ. А через несколько дней Тихановская встретилась с президентом США. Джо Байден не дал ей никаких обещаний, но заверил, что «Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

6 марта 2023 года Минский городской суд признал Тихановскую виновной по нескольким статьям обвинения, включая госизмену и заговор с целью захвата власти в государстве, и заочно приговорил её к 15 годам заключения.

Дестабилизация Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял Запад в финансировании оппозиции и попытке использовать её для дестабилизации обстановки в стране. В начале февраля этого года на встрече с генпрокурором республики Андреем Шведом белорусский лидер отметил, что коллективный Запад не отказался от этой идеи и будет финансировать находящихся за рубежом оппозиционеров для привлечения к радикальной деятельности.

«Сейчас они на безденежье сидят. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия, желательно радикального плана и даже не уровня 2020 года. Свержение, убийство президента, должностных лиц... То есть всех, кто поперёк горла встал, всех убрать. Это будет финансировать Запад», — сказал Лукашенко.

Протесты в Белоруссии в 2020 году

AP

По словам президента, сейчас коллективный Запад выделяет не слишком много средств на содержание белорусских оппозиционеров, поэтому часть радикалов отправилась воевать на стороне Украины. Однако находящиеся за рубежом оппозиционеры демонстрируют решимость совершать в стране различные провокации и теракты, подчеркнул Лукашенко.

«Вот они кричат, что «миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и на Украине», как гиены, стоят по периметру и щёлкают зубами. Никаких миллионов там нет. Кто-то называет 2 тыс. человек, кто-то — до 4 тыс. Неважно сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьёзных терактов», — сказал президент Белоруссии.

В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что приглашение Тихановской на встречу с замглавы Госдепа США демонстрирует, что администрация Байдена по-прежнему заинтересована в дестабилизации обстановки и смене власти в Белоруссии.

«Демократическое движение» и «гражданское общество» — это просто названия. В действительности речь идёт о пятой колонне. В Вашингтоне серьёзно относятся к созданию таких структур во всех странах, где Соединённые Штаты заинтересованы в смене режима», — отметил эксперт.

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По его мнению, судя по последним заявлениям Энтони Блинкена и его зама по Белоруссии Уэнди Шерман, налаживание «стратегического диалога» с белорусскими оппозиционерами будет подразумевать под собой активизацию работы по их поддержке как инструмента дестабилизации республики.

«Время до конца года Госдеп берёт, чтобы прояснить, кому стоит давать деньги, а кому нет, по каким каналам это делать и какие каналы поддержки могут быть задействованы непосредственно в Белоруссии», — подчеркнул политолог.

При этом окончательная роль Светланы Тихановской в этом процессе до сих пор не определена, полагает эксперт.

«Представители США пока встречаются с тем, кто известен на этом треке, не потому, что именно Тихановская будет что-то возглавлять. США принимают решения по таким вопросам в последний момент и исходя из принципов, известных только им самим. Очень часто бывает, что этот выбор оказывается неудачным. Например, случай с Гуаидо в Венесуэле: сами назначили, сами сняли, потому что он им не подошёл», — отметил Брутер.

В свою очередь, политолог Андрей Манойло выразил мнение, что встреча Тихановской с замглавы Госдепа США — это сигнал, направленный официальному Минску.

«Это провокация против Александра Лукашенко. США таким образом угрожают ему, имитируя подготовку к новой попытке госпереворота. Если начинаются контакты с Тихановской, которая уже пыталась организовать госпереворот, следовательно, сейчас готовится то же самое. Это делается для того, чтобы припугнуть Минск, так как в нынешней ситуации с безопасностью в Европе Белоруссия является главным военно-политическим союзником России», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Очевидно, что США активизируют деятельность по этому направлению и хотят «реанимировать ситуацию», считает Манойло. «Американцы, очевидно, не оставили идею сместить Лукашенко силовым путём через протесты», — добавил политолог.

При этом эксперт также сомневается, что Светлана Тихановская сохранит свой статус «лидера белорусских демократов».

«Она уже попыталась провести свою игру и проиграла. Из-за того что долгое время сидела за пределами Белоруссии, она потеряла связь с теми элементами, которые недовольны администрацией Лукашенко. Неизвестно, какая у неё сейчас есть поддержка. Вытаскивать её на роль лидера будет затратно, а американцы не тратят деньги просто так. Скорее всего, они будут искать на роль лидера белорусской «улицы» новую фигуру», — заключил собеседник RT.