В поисках новой фигуры: зачем США намерены запустить стратегический диалог с белорусской оппозицией
- Госдеп США и протесты в Белоруссии
- © Getty Images / AP
Вашингтон планирует до конца года запустить стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии. Об этом бывшему кандидату на пост президента страны Светлане Тихановской сообщила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Информация об их встрече, которая прошла на днях в Вашингтоне, была опубликована на официальном сайте Госдепа.
В заявлении отмечается, что замглавы ведомства выразила «неизменную приверженность Соединённых Штатов поддержке стремления белорусского народа к демократическому, суверенному и стабильному будущему».
«Г-жа Шерман также сообщила г-же Тихановской о намерении США начать всеобъемлющий стратегический диалог с белорусским демократическим движением и гражданским обществом начиная с конца 2023 года», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.
Согласно заявлению Госдепа, Шерман и Тихановская выразили надежду, что упомянутый стратегический диалог объединит ведомства правительства США, заинтересованные в работе с Белоруссией, и «широкий круг белорусских демократических деятелей».
Работа с оппозицией
В среду, 22 марта, на слушаниях в комитете по иностранным делам сената госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией.
«Мы весьма активно рассматриваем возможность продвижения в вопросе (назначения. — RT) спецпредставителя по Белоруссии. Сейчас я изучаю вариант, чтобы какое-нибудь старшее должностное лицо в нашем Бюро по делам Европы также выполняло функции спецпредставителя, имея возможности перемещаться туда-обратно и взаимодействовать с оппозицией на высоком уровне, даже с учётом того, что повседневными контактами занимается работающая в Литве группа по делам Белоруссии», — сказал Блинкен.
По его словам, это назначение произойдёт «очень скоро», однако, когда именно и кто может занять этот пост, глава Госдепа не уточнил.
Напомним, США и страны Запада активизировали поддержку белорусской оппозиции после президентских выборов 2020 года, на которых Светлана Тихановская проиграла Александру Лукашенко. Тогда, согласно официальным данным ЦИК республики, действующий глава государства в ходе голосования набрал 80,1% голосов, а Тихановская — 10,1%.
Оппозиция отказалась признавать итоги выборов, обвинив власть в фальсификации результатов голосования, а Тихановская объявила себя победителем. В стране вспыхнули массовые протестные акции, которые перерастали в беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Руководство США и ряда европейских стран также не признало результатов выборов. В отношении республики было введено несколько пакетов персональных и секторальных экономических санкций якобы в связи с «нарушением прав человека в Белоруссии, репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов».
- Светлана Тихановская на встрече с президентом США Джо Байденом в 2021 году
- AFP
- © The White House
Позднее Тихановская покинула Белоруссию, выехав в Литву. По её инициативе был создан так называемый координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти в Белоруссии. В качестве «лидера оппозиции» она контактирует с западными политиками. В частности, 23 июля 2021 года она встречалась с Энтони Блинкеном и советником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном, к которым обратилась с просьбой усилить санкционное давление на Белоруссию и активно поддержать «независимые» СМИ. А через несколько дней Тихановская встретилась с президентом США. Джо Байден не дал ей никаких обещаний, но заверил, что «Соединённые Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».
6 марта 2023 года Минский городской суд признал Тихановскую виновной по нескольким статьям обвинения, включая госизмену и заговор с целью захвата власти в государстве, и заочно приговорил её к 15 годам заключения.
Дестабилизация Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял Запад в финансировании оппозиции и попытке использовать её для дестабилизации обстановки в стране. В начале февраля этого года на встрече с генпрокурором республики Андреем Шведом белорусский лидер отметил, что коллективный Запад не отказался от этой идеи и будет финансировать находящихся за рубежом оппозиционеров для привлечения к радикальной деятельности.
«Сейчас они на безденежье сидят. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия, желательно радикального плана и даже не уровня 2020 года. Свержение, убийство президента, должностных лиц... То есть всех, кто поперёк горла встал, всех убрать. Это будет финансировать Запад», — сказал Лукашенко.
- Протесты в Белоруссии в 2020 году
- AP
По словам президента, сейчас коллективный Запад выделяет не слишком много средств на содержание белорусских оппозиционеров, поэтому часть радикалов отправилась воевать на стороне Украины. Однако находящиеся за рубежом оппозиционеры демонстрируют решимость совершать в стране различные провокации и теракты, подчеркнул Лукашенко.
«Вот они кричат, что «миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и на Украине», как гиены, стоят по периметру и щёлкают зубами. Никаких миллионов там нет. Кто-то называет 2 тыс. человек, кто-то — до 4 тыс. Неважно сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьёзных терактов», — сказал президент Белоруссии.
В комментарии RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что приглашение Тихановской на встречу с замглавы Госдепа США демонстрирует, что администрация Байдена по-прежнему заинтересована в дестабилизации обстановки и смене власти в Белоруссии.
«Демократическое движение» и «гражданское общество» — это просто названия. В действительности речь идёт о пятой колонне. В Вашингтоне серьёзно относятся к созданию таких структур во всех странах, где Соединённые Штаты заинтересованы в смене режима», — отметил эксперт.
По его мнению, судя по последним заявлениям Энтони Блинкена и его зама по Белоруссии Уэнди Шерман, налаживание «стратегического диалога» с белорусскими оппозиционерами будет подразумевать под собой активизацию работы по их поддержке как инструмента дестабилизации республики.
«Время до конца года Госдеп берёт, чтобы прояснить, кому стоит давать деньги, а кому нет, по каким каналам это делать и какие каналы поддержки могут быть задействованы непосредственно в Белоруссии», — подчеркнул политолог.
При этом окончательная роль Светланы Тихановской в этом процессе до сих пор не определена, полагает эксперт.
«Представители США пока встречаются с тем, кто известен на этом треке, не потому, что именно Тихановская будет что-то возглавлять. США принимают решения по таким вопросам в последний момент и исходя из принципов, известных только им самим. Очень часто бывает, что этот выбор оказывается неудачным. Например, случай с Гуаидо в Венесуэле: сами назначили, сами сняли, потому что он им не подошёл», — отметил Брутер.
В свою очередь, политолог Андрей Манойло выразил мнение, что встреча Тихановской с замглавы Госдепа США — это сигнал, направленный официальному Минску.
«Это провокация против Александра Лукашенко. США таким образом угрожают ему, имитируя подготовку к новой попытке госпереворота. Если начинаются контакты с Тихановской, которая уже пыталась организовать госпереворот, следовательно, сейчас готовится то же самое. Это делается для того, чтобы припугнуть Минск, так как в нынешней ситуации с безопасностью в Европе Белоруссия является главным военно-политическим союзником России», — пояснил эксперт в комментарии RT.
Очевидно, что США активизируют деятельность по этому направлению и хотят «реанимировать ситуацию», считает Манойло. «Американцы, очевидно, не оставили идею сместить Лукашенко силовым путём через протесты», — добавил политолог.
При этом эксперт также сомневается, что Светлана Тихановская сохранит свой статус «лидера белорусских демократов».
«Она уже попыталась провести свою игру и проиграла. Из-за того что долгое время сидела за пределами Белоруссии, она потеряла связь с теми элементами, которые недовольны администрацией Лукашенко. Неизвестно, какая у неё сейчас есть поддержка. Вытаскивать её на роль лидера будет затратно, а американцы не тратят деньги просто так. Скорее всего, они будут искать на роль лидера белорусской «улицы» новую фигуру», — заключил собеседник RT.
- Пакеты с санкциями: как Белоруссия сопротивляется давлению Запада после выборов 2020 года
- Демонстративные меры: почему Евросоюз собирается ввести новые санкции против Белоруссии
- «Для достижения общей цели»: как Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство
- «Восстановления не получится»: почему в России заявили о невозможности возврата к прежним отношениям с Западом