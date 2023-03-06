Узнать больше

Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Короткая ссылка
Суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.
Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, Минский горсуд признал Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях, среди которых — госизмена, заговор с целью захвата власти в государстве, создание экстремистского формирования и осуществление руководства организацией, а также призыв к захвату госвласти.

Экс-кандидат в президенты приговорена к 15 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственный обвинитель ранее запросил для Тихановской наказание в виде 19 лет колонии.

Кроме того, гособвинитель попросил приговорить оппозиционера Павла Латушко к 19 годам колонии, а Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского — к 12.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить