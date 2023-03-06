Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы
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Как сообщает ТАСС, Минский горсуд признал Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях, среди которых — госизмена, заговор с целью захвата власти в государстве, создание экстремистского формирования и осуществление руководства организацией, а также призыв к захвату госвласти.
Экс-кандидат в президенты приговорена к 15 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Государственный обвинитель ранее запросил для Тихановской наказание в виде 19 лет колонии.
Кроме того, гособвинитель попросил приговорить оппозиционера Павла Латушко к 19 годам колонии, а Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского — к 12.