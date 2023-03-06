Тихановскую заочно приговорили к 15 годам лишения свободы

Суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.

Как сообщает ТАСС, Минский горсуд признал Тихановскую виновной во всех инкриминируемых ей преступлениях, среди которых — госизмена, заговор с целью захвата власти в государстве, создание экстремистского формирования и осуществление руководства организацией, а также призыв к захвату госвласти.

Экс-кандидат в президенты приговорена к 15 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Государственный обвинитель ранее запросил для Тихановской наказание в виде 19 лет колонии.

Кроме того, гособвинитель попросил приговорить оппозиционера Павла Латушко к 19 годам колонии, а Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского — к 12.