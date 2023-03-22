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Блинкен заявил о планах США назначить посланника по взаимодействию с оппозицией Белоруссии

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о планах Вашингтона назначить вскоре спецпредставителя, который будет взаимодействовать с оппозицией Белоруссии.

Об этом он сказал на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

«Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперёд со специальным посланником», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что изучает возможность того, чтобы кто-то из чиновников Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США совмещал свои основные служебные обязанности с «постом посланника» и взаимодействовал на высоком уровне с белорусской оппозицией.

Ранее суд в Белоруссии заочно приговорил экс-кандидата в президенты республики в 2020 году Светлану Тихановскую к 15 годам заключения.

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