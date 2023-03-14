Информационный фильтр: как Запад планирует поддерживать руководство Молдавии

Евросоюз намерен помогать руководству Молдавии бороться с влиянием России. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, последние месяцы Молдавия якобы стала «мишенью российской вредоносной деятельности по вмешательству во внутренние дела, дезинформации, кибератакам». Ранее в Кишинёве сообщалось о скором запуске Центра по борьбе с дезинформацией. По мнению экспертов, на фоне массовых антиправительственных протестов Запад намеревается поддержать режим Майи Санду с помощью усилением контроля над молдавским информационным пространством.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Брюссель поможет Кишинёву в борьбе с влиянием России на ситуацию в Молдавии. Такое заявление европейский чиновник сделал в ходе пресс-брифинга.

«В последние месяцы мы видели, что Молдавия становилась мишенью российской вредоносной деятельности по вмешательству во внутренние дела, дезинформации, кибератакам. Цель этого ясна: подорвать и дестабилизировать страну», — приводит слова Стано агентство РИА Новости.

Как рассказал чиновник, эксперты ЕС уже работают с молдавскими коллегами, помогая бороться с «гибридными атаками, кибератаками и дезинформацией». Также Евросоюз рассматривает возможность создания некой «консультационной гражданской миссии в Молдавии», добавил Стано.

Ранее, 10 марта, в столице Бельгии заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ встретился с министром внутренних дел Анной Ревенко. В числе вопросов, которые они обсуждали, были способы повышения уровня информированности властей в Брюсселе и «гибридные угрозы со стороны Российской Федерации».

Примечательно, что за несколько дней до встречи с Ревенко в интервью румынским журналистам замгенсека НАТО призвал Кишинёв «меньше бояться России» и присоединиться к «демократическому и процветающему миру» в лице Европы.

«Усиление контроля»

Как считают эксперты, в настоящее время политика Запада направлена на то, чтобы сохранить Молдавию в орбите своего влияния. Для этого на фоне непрекращающихся массовых протестов Евросоюз, НАТО и США стремятся удержать у власти президента Майю Санду.

Как пояснила в беседе с RT доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ, доцент МГУ им. Ломоносова Наталья Харитонова, сейчас Запад с помощью финансовых вливаний пытается не допустить краха экономики республики, но ещё больше внимание уделяется поддержке режима Санду на «информационном фронте».

Президент Молдавии Майя Санду

AP

© Aurel Obreja

Так, в ближайшее время при правительстве Молдавии должен заработать аналитический Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией.

10 марта в эфире молдавского телеканала ТВ-8 глава комиссии парламента Молдавии по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и СМИ Лилиана Николаеску-Онофрей заявила, что новая структура необходима обществу и государству, так как будет следить за достоверностью публикуемых сведений.

«Во-первых, это стратегическая коммуникация, правдивая информация из первоисточников, которая может быть предоставлена публике. Вторая часть, это анализ, выявление, противостояние, предотвращение и борьба с дезинформацией», — пояснила Николаеску-Онофрей.

Как предполагает Харитонова, деятельность Центра борьбы с дезинформацией в той или иной мире будет курироваться западными специалистами. Главную его задачу она видит в «производстве нарративов» для местных СМИ и тиражирование антироссийского контента.

«Учитывая опыт функционирования подобных организаций в других постсоветских странах, можно сделать вывод, что молдавский Центр борьбы с дезинформацией понадобится только для того, чтобы СМИ в «правильном» русле преподносить информацию, особенно ту, что поступает извне. На практике это означает работу по продвижению антироссийского контента через СМИ и так называемых лидеров общественного мнения», — сказала Харитонова.

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт РИСИ Олег Неменский. В беседе с RT он отметил, что организации, которые якобы должны бороться с фейками, почти всегда финансируются «на уровне ЕС и североатлантических структур».

«Запад опасается краха антироссийского режима Майи Санду. Сейчас в интересах США и ЕС блокировать любую информацию из России, доказывать молдавскому населению, что от Москвы может исходить только дезинформация, что виновником всех проблем является Россия. Скорее всего, этот центр создаётся по заказу Запада, для усиления контроля над молдавским информационным пространством», — подчеркнул Неменский.

Примечательно, что важности информационной работы в Молдавии было посвящено недавнее заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Оно было опубликовано 10 марта на сайте посольства США в Молдавии.

Задержание протестующих в Кишинёве

РИА Новости

© Родион Прока

«Мы поделились с нашими молдавскими коллегами изложенной мною информацией, а также дополнительными подробностями, чтобы они могли в дальнейшем расследовать, помешать и сорвать российские планы (по вмешательству в дела Молдавии. — RT). Мы продолжим тесно сотрудничать с правительством Республики Молдова в этом направлении», — сказал Кирби.

Американский чиновник пообещал Кишинёву продолжить «проливать свет на личности и деятельность этих российских субъектов», а также «преследовать и наказывать тех, кто связаны с российскими механизмами дестабилизации».

По мнению Неменского, текущие заявления западных и молдавских госдеятелей в контексте якобы спровоцированной Москвой «дестабилизации» обстановки внутри республики необходимо рассматривать в контексте не прекращающихся массовых антиправительственных протестов.

«В Молдавии тяжёлый экономический кризис. Цены на газ и электроэнергию выросли в несколько раз, молдаване испытывают огромные трудности при оплате коммунальных услуг и тонут в долгах. Во многом именно отсюда корни политического кризиса и масштабные антиправительственные протесты. Люди не понимают, как им жить дальше», — говорит эксперт.

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В значительной мере, как считает Неменский, ситуация в Молдавии отягощается действиями США и ЕС, которые пытаются втянуть республику в противостояние с Россией. При этом граждане и многие политические силы республики осознают неприемлемость такого сценария, подчеркнул аналитик.

По данным соцопроса, проведённого в феврале компанией IMAS по заказу Public Media, 73% граждан Молдавии настаивают на сохранении нейтралитета, 70% — против разрыва дипотношений с РФ.

Наряду с этим многие молдаване недовольны политикой Санду и нынешнего правительства. 47% респондентов полагают, что энергетический кризис и высокая инфляция стали результатом некомпетентности властей.

Также большая часть граждан считает незаконным приостановку лицензии на вещание шести русскоязычных телеканалов: Primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV.

«Значительная часть Молдавии хотела бы находиться в хороших отношениях с Россией и ни при каких обстоятельствах не втягиваться в конфликт на Украине. Люди опасаются, что Санду и прозападное правительство окончательно похоронят эти надежды», — пояснил Неменский.

«Под давлением западных кураторов»

Эксперты напомнили, что с конца прошлого года в Кишинёве регулярно проходят массовые акции протеста. Как утверждают молдавские власти, Москва и лояльные ей оппозиционные силы якобы намереваются осуществить в республике госпереворот.

Масштабный антиправительственный митинг состоялся в воскресенье 12 марта. Демонстранты, потребовали отставки руководства Молдавии и погашения задолженностей за ЖКХ.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер на акции протеста

Gettyimages.ru

© Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency

В этот же день глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну сообщил, что в республике был задержан гражданин РФ по якобы подозрению в координации групп, готовивших «массовые беспорядки» в Кишинёве.

Одной из главных движущих сил в среде митингующих является партия «Шор». Она выступает против прозападного курса Кишинёва и настаивает на том, чтобы правительство оплатило счета граждан за услуги ЖКХ. Это требование партии поддержали уже более 700 тыс. жителей Молдавии.

Как заявил в недавнем интервью RT лидер партии Илан Шор, власти Молдавии должны оплатить счета за три зимних месяца. По мнению оппозиционера, «режим Санду сделал абсолютно всё, чтобы молдавский народ в прямом смысле слова был обанкрочен». Также он считает, что для сохранения власти Санду может втянуть страну в «военный конфликт».

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«Вторая проблема нашего государства в том, что Майя Санду под давлением своих западных кураторов хочет в буквальном смысле утопить Молдавию в крови и втянуть в войну», — заявил Шор.

Как полагает Наталья Харитонова, режим Санду действительно оказался в очень сложном положении. Политика президента Молдавии стремительно теряет популярность, однако она отказывается идти на уступки протестующих и обвиняет оппозицию в том, что та «реализует российские интересы», говорит эксперт.

«Санду проводит тот курс, для которого Запад посадил её в президентское кресло. Чтобы поддержать её, Запад мог бы оказать Молдавии по-настоящему серьёзную помощь, но он никогда не был заинтересован в развитии экономики республики. Поэтому мы видим, что кураторы Санду прежде всего сосредоточены на борьбе с «российским влиянием», и ей ничего не остаётся как винить во всех проблемах Москву», — заключила Харитонова.