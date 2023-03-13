Оппозиция в Молдавии собрала 700 тысяч подписей под требованием компенсаций за газ

Оппозиция в Молдавии собрала за месяц уже более 700 тыс. подписей под требованием к правительству оплатить счета бытовых потребителей за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца.

Об этом сообщила ТАСС вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

«Под требованием оплаты коммунальных счетов подписались уже более 700 тыс. граждан Молдовы», — сказала она.

Агентство напоминает, что инициатором сбора подписей выступило в феврале «Движение для народа», к которому присоединились представители партии «Шор» и ряда других формирований, а также политики и общественные деятели.

Ранее Таубер заявила, что Молдавии следует сократить военный бюджет, чтобы часть денег направить на развитие и поддержку социального сектора.

Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, только за последние полгода в бюджет Молдавии поступило порядка €600—700 млн, но народ не видит этих денег, потому что нынешние власти тратят их на свои зарплаты и «на закупку нового вооружения».