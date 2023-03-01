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Шор заявил, что народ Молдавии не видит миллионов евро, которые поступают правительству

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Только за последние полгода в бюджет Молдавии поступило порядка €600—700 млн, но народ не видит этих денег, потому что нынешние власти тратят их на свои зарплаты и «на закупку нового вооружения», заявил в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«У народа вопрос: а где деньги? Мы видим, что поднимают зарплаты судьям. Мы видим, что поднимают зарплаты чиновникам. Мы видим, что правительство дошло до маразма и в Молдове сами, я прошу прощения, микроармии тратят деньги на закупку нового вооружения. Вопрос: зачем? Вместо того чтобы сегодня накормить свой народ, у которого нет просто денег на существование, позволять себе тратить деньги на закупку вооружения — это как минимум ну просто выглядит посмешищем и издевательством над людьми», — сказал Шор.

Политик также сообщил, что сегодня молдаване «живут хуже, чем когда-либо», с каждым месяцем ситуация в Молдавии становится хуже, а нынешние протесты в республике связаны с «практически социальной катастрофой».

Шор подчеркнул, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, «люди не могут себе позволить оплатить».

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