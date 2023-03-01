Шор назвал внешнюю политику властей Молдавии глупой и невзвешенной

Лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT прокомментировал политику действующих властей Молдавии.

«К сожалению, с точки зрения социально-экономической ситуации, народ практически доведён до геноцида. Действующий режим (президента Молдавии Майи. — RT) Санду сделал абсолютно всё, чтобы молдавский народ в прямом смысле слова был обанкрочен», — отметил он.

Шор также дал оценку внешней политике властей.

«В связи с глупой, неправильной и невзвешенной внешней политикой сегодня граждане Молдовы рассчитываются за ошибки Санду и её режима. Дело в том, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, люди не могут себе позволить оплатить. И если первый зимний месяц были накопления, второй одалживали у соседей, то третий зимний месяц уже просто неоткуда оплатить», — заявил он.

Ранее в Кишинёве прошли антиправительственные протесты. Сторонники оппозиционной партии «Шор» требовали отставки президента страны. Полиция заблокировала подходы к центральной площади Кишинёва автобусами, чтобы не пустить туда демонстрантов.