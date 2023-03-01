Шор: нынешние протесты в Молдавии связаны с практически социальной катастрофой

Cегодня молдаване «живут хуже, чем когда-либо», с каждым месяцем ситуация в Молдавии становится хуже, а нынешние протесты в республике связаны с «практически социальной катастрофой», рассказал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«Знаете, есть такая хорошая поговорка: обездоленный народ имеет право на восстание. И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо. И с каждым месяцем это всё хуже, хуже и хуже. Если осенние требования (протестующих. — RT) были об отставке, так как плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой», — сказал Шор.

Политик уверен, что у оппозиции и у народа Республики Молдова большие шансы на победу.

«Победа эта означает либо оплату коммунальных счетов, либо отставку и досрочные парламентские выборы», — добавил он.

Шор подчеркнул, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, «люди не могут себе позволить оплатить».