Шор: нынешние протесты в Молдавии связаны с практически социальной катастрофой
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«Знаете, есть такая хорошая поговорка: обездоленный народ имеет право на восстание. И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо. И с каждым месяцем это всё хуже, хуже и хуже. Если осенние требования (протестующих. — RT) были об отставке, так как плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой», — сказал Шор.
Политик уверен, что у оппозиции и у народа Республики Молдова большие шансы на победу.
«Победа эта означает либо оплату коммунальных счетов, либо отставку и досрочные парламентские выборы», — добавил он.
Шор подчеркнул, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, «люди не могут себе позволить оплатить».