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Шор: нынешние протесты в Молдавии связаны с практически социальной катастрофой

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Cегодня молдаване «живут хуже, чем когда-либо», с каждым месяцем ситуация в Молдавии становится хуже, а нынешние протесты в республике связаны с «практически социальной катастрофой», рассказал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.
Шор: нынешние протесты в Молдавии связаны с практически социальной катастрофой
  • Gettyimages.ru

«Знаете, есть такая хорошая поговорка: обездоленный народ имеет право на восстание. И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо. И с каждым месяцем это всё хуже, хуже и хуже. Если осенние требования (протестующих. — RT) были об отставке, так как плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой», — сказал Шор.

Политик уверен, что у оппозиции и у народа Республики Молдова большие шансы на победу.

«Победа эта означает либо оплату коммунальных счетов, либо отставку и досрочные парламентские выборы», — добавил он.

Шор подчеркнул, что те счета, которые приходят за коммунальные услуги, «люди не могут себе позволить оплатить».

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