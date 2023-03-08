В партии «Шор» призвали власти Молдавии сократить военный бюджет и поддержать население
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«Молдавия должна сократить свой военный бюджет, а необходимые суммы направить в первую очередь на покрытие коммунальных расходов за зимние месяцы за газ, электричество и отопление. Это, кстати, мы отразили в своей резолюции на недавнем протесте «Движения для народа», — сказала она РИА Новости.
Оппозиция осудила милитаристскую риторику президента Майи Санду и нового премьера Дорина Речана.
«Молдавия — мирная страна, мы ни с кем не собираемся и не хотим воевать. Вместо идеи о закупке вооружения, власти должны озаботиться развитием социального сектора», — утверждает Таубер.
Как отмечал в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, только за последние полгода в бюджет Молдавии поступило порядка €600—700 млн, но народ не видит этих денег, потому что нынешние власти тратят их на свои зарплаты и «на закупку нового вооружения».