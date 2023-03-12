Оппозиция Молдавии опровергла обвинения в подготовке провокаций на митинге в Кишинёве

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер опровергла обвинения со стороны властей республики в готовящихся провокациях в ходе митинга в Кишинёве.

Её слова приводит ТАСС.

По её словам, президент Молдавии Майя Санду и глава МВД республики Анна Ревенко распространяют ложную информацию, чтобы обосновать жёсткие действия полиции против людей, направляющихся в Кишинёв для участия в митинге.

«Это мирный митинг против антинародной политики этой власти», — сказала она.

В свою очередь, молдавская полиция утверждает, что задержала 54 участника протестов оппозиции из-за якобы подозрительного поведения или наличия у них запрещённых предметов.

Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну ранее выступил с заявлением, что в республике был задержан российский гражданин по подозрению в якобы координации групп, готовивших «массовые беспорядки» во время митинга оппозиции в Кишинёве.

11 марта Санду допустила, что во время акции протеста в Кишинёве 12 марта возможны беспорядки.