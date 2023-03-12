Полиция Молдавии заявила о задержании россиянина по подозрению в «подготовке беспорядков»
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«Задержан гражданин России», — цитирует его заявление на брифинге РИА Новости.
По его словам, также задержаны граждане Молдавии, которые, как он утверждает, «причастны к дестабилизации ситуации».
Чернэуцяну добавил, что установлена связь задержанных с оппозиционной партией.
Ранее на севере Молдавии полицейские высадили из автобусов участников оппозиционного «Движения для народа», которые направлялись в Кишинёв на антиправительственный митинг, организованный партией «Шор».