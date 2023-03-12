Полиция Молдавии заявила о задержании россиянина по подозрению в «подготовке беспорядков»

Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну утверждает, что в республике был задержан российский гражданин по подозрению в якобы координации групп, готовивших «массовые беспорядки» во время митинга оппозиции в Кишинёве.

«Задержан гражданин России», — цитирует его заявление на брифинге РИА Новости.

По его словам, также задержаны граждане Молдавии, которые, как он утверждает, «причастны к дестабилизации ситуации».

Чернэуцяну добавил, что установлена связь задержанных с оппозиционной партией.

Ранее на севере Молдавии полицейские высадили из автобусов участников оппозиционного «Движения для народа», которые направлялись в Кишинёв на антиправительственный митинг, организованный партией «Шор».